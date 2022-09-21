Cobot'lar iş güvenliği riskini azaltıyor

Robotik otomasyonun gelişimine öncülük eden teknoloji markası Universal Robots, güvenliği odağına alarak, cobot’ların dünyada yaygın şekilde üretimde kullanılmasını teşvik ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Cobot’ların mucidi Universal Robots konuya yönelik yaptığı değerlendirmede, robot satranç uygulamasının normal güvenlik standartlarını ve kabul görmüş uygulamaları yansıtmadığını ifade etti. Söz konusu robotik uygulamanın, güvenliği çok ciddiye alan binlerce otomasyon profesyonelini kötü bir şekilde yansıttığını kaydeden Universal Robots, robotik ve otomasyonun işyerlerini insanların çalışması için çok daha iyi ortamlar haline getirdiğini, söz konusu alanda güvenlik meselesinin bir öncelik olduğunu aktardı.

“COBOT’LAR BİR KİŞİYLE TEMAS ETTİKTEN SONRA DURUR”

Universal Robots’un, UR Akademi aracılığıyla sağlanan güvenlik rehberliğine ve UR ​​Destek aracılığıyla sunulan çok sayıda güvenlik bilgi kaynağına değinen Universal Robots Türkiye & MEA Ülke Müdürü Kandan Özgür Gök, “Güç ve kuvvet sınırlı (PFL) işbirlikçi robotlar, bir kişiyle temas ettikten sonra hareket etmeyi durdurur. Bu tür teknolojiler kolaylıkla temin edilebilir. Uygulama risk değerlendirmesinin gerekliliklerini takiben, her gün on binlerce cobot, insanlarla birlikte güvenli bir şekilde çalışıyor. Eğitim ortamlarında da programlama ve robotik uygulamaların geliştirilmesini öğretmek için cobot'lar giderek daha fazla kullanılıyor. Universal Robots cobot’ları uluslararası güvenlik standartlarına uygun olarak üretilir ve bağımsız olarak sertifikalandırılırlar” dedi.