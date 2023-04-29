Büyükşehir’den Gölcüklü robotik takımına destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ilimizde kurulan robotik takımnlarına destekleri devam ediyor. Büyükşehir’in desteklediği Gölcük Yücel Koyuncu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinden oluşan Robo-Gobi robotik takımı da çok önemli bir başarı elde etti.KOCAELİ (İGFA) - 2022-2023 Bilim Kahramanları Buluşuyor/FIRST LEGO League Challenge kapsamında Eskişehir'de yapılan bölge turnuvasına katılan Gölcüklü gençler, şampiyon oldu. Bölge Şampiyonu olan öğrenciler haziran ayında İzmir’de yapılacak Türkiye Turnuvasına katılmaya hak kazandı. Yarışmanın finali ise Amerika’da gerçekleşecek.

BÜYÜKŞEHİR’DEN BÜYÜK DESTEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gençlerin her alanda başarılı olabilmesi için tüm imkanlarını seferber etmeye devam ediyor. Bu kez de 9-16 yaş arası çocuk ve gençlerin kendilerini topluma duyarlı bilim insanı ve mühendis olarak görmelerini sağlayan, FIRST LEGO League Challenge uluslararası yarışmaya katılan Robo-Gobi robotik takımının yanında oldu. Gölcük Yücel Koyuncu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinden oluşan Robo-Gobi robotik takımı 8-9 Nisan 2023 tarihlerinde Eskişehir'de gerçekleştirilen "Bilim Kahramanları Yarışıyor" yarışması öncesinde Büyükşehir’den yazılım ve kodlama ürünü talebinde bulundu. Büyükşehir de Robo-Gobi Takımı'na 50.000 TL tutarındaki ürünleri temin ederek kısa sürede teslim etti. Büyükşehir tarafından verilen destek ile öğrenciler projelerini hayata geçirebilme şansına sahip oldu.