Bursalı firmalar, Eğitim Teknolojileri ve Çözümleri Fuarı'nda!

Bursalı firmaların da katıldığı GESS Türkiye 2023’e, yaklaşık 50 ülkeden 3 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor.BURSA (İGFA) - Eğitim alanındaki en yeni öğrenme teknolojilerinin, inovatif eğitim uygulamalarının ve anaokulundan üniversiteye kadar her kademedeki sınıflara yönelik heyecan verici ürünlerin sergilendiği, eş zamanlı olarak düzenlenen konferanslarda onlarca ülkeden uzman konuşmacının, eğitime dair bilgi ve deneyimlerini aktardığı GESS Türkiye 2023, 24 Mayıs’ta kapılarını açıyor.

Yurt içi ve yurt dışından profesyonel alıcılar, devlet ve özel okul yöneticileri, müdürleri ve sahipleri, yatırımcılar ve satın alma kararı veren yöneticiler ile eğitim sektörüne ürün, teknoloji, hizmet ve uygulama sunan tedarikçilerin bir araya geldiği GESS Türkiye 2023, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda toplam 10 bin metrekare alanda gerçekleşecek.

Eğitimin geleceğini şekillendirecek GESS Konferanslarında, “Türkiye Özel Öğretim Kurumlarının Eğitim Gelişimindeki Gücü, Olağanüstü Haller Pedagojisi, Alfa Kuşağı İçin Dijital Gelecek, Sürdürülebilir Optimum Öğrenme Kültürü” gibi başlıklar, fuarın Eğitimde Yenilikler Sahnesi’nde ele alınacak.

Bu yılki fuara Bursa’dan Arterus Bilişim, Benmaker ve Fizik Ofisi'nin de katılacağı öğrenildi.