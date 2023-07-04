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Bursalı firma insansı robotla ses getirecek

TEKNOLOJİ 04.07.2023, 17:18
Bursalı firma insansı robotla ses getirecek

Bursa'da ULUTEK Teknopark firması İnno Mobil Bilişim; kodlama eğitim seti, asistan robot ve insansı biyonik robot ile dünyaya yeni bir yön vermeyi hedefliyor.BURSA (İGFA) -Yazılım sektöründe 2002’den bu yana hizmet verdiklerini belirten İnno Mobil Bilişim Teknolojileri, ULUTEK Teknopark’ın avantajlarını da kullanarak kodlama eğitim seti, asistan robot ve insansı biyonik robot ile ses getirmeyi amaçlıyor.

SESİ METNE, METNİ SESE ÇEVİRECEK

Firma Kurucusu Adem Aksu, “2015’de ‘SMS Gateway Projesi’ ile ULUTEK Teknopark’a giriş yaptık. 3 projemizi tamamladık, devam eden bir projemiz daha var. İngiltere’de de şirket kurduk. Devam eden projemiz 3 fazdan oluşuyor. İlk faz, Bionic Robotics Kodlama Eğitim Setleri… Robotik kodlama eğitimini daha gerçekçi ve erişilebilir hale getirecek. Öğrencilerin becerilerini geliştirecek ve teknolojiye ilgilerini artıracak platformları barındıracak. İkinci faz ise Asistan Robot. Yapay zekâ ile entegre global veya kapalı devre konuşan asistan robot; sesi metne, metni sese çevirerek konuşacak. Üçüncü faz ise İnsansı (Humanoid) Bionic Robot Ar-Ge. Projemizi, üniversitelerdeki anatomi anabilim dalı uzmanları ile iş birliği yaparak geliştiriyoruz. Ar-Ge çalışması ile gerçek insan boyutlarında ve hareket kabiliyetleri yüksek bir robot geliştireceğiz.” diye konuştu.

İlk faz çalışmalarının devam ettiğini de belirten Adem Aksu, “Eylül ayında ürünlerimizi piyasaya çıkarmayı düşünüyoruz. Sonrasında ikinci faz çalışmalarımız başlayacak. Yüksek kalitede, kullanıcı dostu robotik kodlama eğitim setleri tasarlayarak öğrencilerin temel kodlama becerilerini geliştirmenin yanı sıra elektronik ve mühendislik becerilerini geliştirecek pratik deneyimler de sunmayı amaçlıyoruz. Eğitim setlerimiz, tüm öğrencilere hitap edecek.” ifadelerini kullandı. Projenin ilk fazı için öz kaynaklarını kullandıklarını da kaydeden Aksu, “İkinci ve üçüncü faz için yatırımcılarla görüşmelerimiz başladı. Beklenenin üzerinde ilgi gördü. ULUTEK bünyesinde yer alan yazılım, elektronik ve makine konularında tecrübeli firmaların fikirleri de projemizi geliştirmemize imkân sağlıyor. Yine ULUTEK Prototipleme Merkezi de projemize büyük katkı sunuyor. Bu desteklerle ilk olarak biyonik robotumuzu insan boyutlarında tasarlamak ve yürütmek istiyoruz. Ardından ‘yapay zekâ destekli görüntü işleme’ konusunda çalışma yapmak istiyoruz. Robotik kodlama eğitiminde lider marka olmak, uluslararası pazarda söz sahibi olmak amacındayız. Biyonik robot üreticileri arasında da yer almak istiyoruz. Robotumuz; havaalanlarında, restoranlarda, fuar alanlarında, hastanelerde kullanılarak hayatı kolaylaştıracaktır.” ifadelerini kullandı.

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