BTÜ Rektörü Prof. Dr. Çağlar: Yapay zekâ denilince akla BTÜ gelmeli

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ile Mert Yazılım ve Elektronik arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol; bilimsel ve akademik çalışmalar, öğrencilere staj ve iş olanağı, teknik destek gibi pek çok imkânı barındırıyor.BURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesi, öğrencilere verdiği eğitimi özel sektörle de güçlendirmek adına çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda; İşletmede Mesleki Eğitim Programı (İMEP), Sektör Kampüs’te Programı, BTÜ Konuşmalarının yanı sıra seminer ve konferanslar düzenleyerek özel sektörle iş birlikleri ve ortak çalışmalarını arttıran BTÜ, Mert Yazılım ve Elektronik firmasıyla da protokol imzaladı.

Hazırlanan protokolü, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar ve Mert Yazılım ve Elektronik Genel Müdürü İlhan Özdemir imzaladı.

İmza törenine, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç ve Prof. Dr. Sinan Uyanık ile Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Turgay Tugay Bilgin ve firma yetkilileri katıldı. Protokol imza töreninde konuşan Rektör Naci Çağlar, firmayla İMEP protokolü de bulunduğunu hatırlattı. İMEP’i çok önemsediklerini anlatan Çağlar, bu program ile tüm öğrencilere 4. sınıfa geldiklerinde sektörün öncü kurumlarında bir yarıyıl boyunca tam zamanlı çalışma fırsatı sunduklarını belirterek mezunların bu tecrübe ile kendi alanlarında rahatlıkla üst düzey firmalarda istihdam fırsatı bulduklarını söyledi.

Mert Yazılım ve Elektronik ile süregelen iş birliğinin bu protokolle daha da kapsamlı hale geldiğini belirten Rektör Çağlar, üniversitede verilen teorik eğitimin sektörde uygulamaya dönüşmesine yönelik çalışmaları çok önemsediğini kaydetti. M

BTÜ’nün robotik ve yapay zekâ kavramları ile bütünleşmesini istediklerini de kaydeden Çağlar, “Yapay zekâ denilince akıllara BTÜ gelsin istiyoruz. Bunun için de ilk olarak tüm öğrencilerimiz için ‘yapay zekâ dersini’ zorunlu yaparak işe başladık. Yakında Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile ortaklaşa uluslararası kapsamda Yapay Zekâ ve Robotik sempozyumu düzenleyeceğiz. Bu alanda fark yaratmak için özel sektörle iş birliğine açığız” ifadelerini kullandı.