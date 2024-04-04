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BTÜ bilim insanlarından enerji depolamada büyük yenilik

Giyilebilir elektronikler alanında çalışmalar yürüten Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğretim üyeleri geliştirdikleri proje ile süperkapasitörlerin enerji depolama kapasitesini artırmayı başardı Yenilikçi süperkapasitör elektronu teknolojisi Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan (Türkpatent) tescil belgesi almaya hak kazandı Geliştirilen süperkapasitör teknolojisinin uluslararası haklarının korunması için Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan patent başvurusu da değerlendirmeye alındı

TEKNOLOJİ 04.04.2024, 14:47
BTÜ bilim insanlarından enerji depolamada büyük yenilik

Giyilebilir elektronikler alanında çalışmalar yürüten Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğretim üyeleri geliştirdikleri proje ile süperkapasitörlerin enerji depolama kapasitesini artırmayı başardı. Yenilikçi süperkapasitör elektronu teknolojisi Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan (Türkpatent) tescil belgesi almaya hak kazandı. Geliştirilen süperkapasitör teknolojisinin uluslararası haklarının korunması için Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan patent başvurusu da değerlendirmeye alındı.BURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu ve Dr. Yasin Altın tarafından gerçekleştirilen araştırma, enerji depolama sektöründe dönüşüm yaratacak bir adım attı. Giyilebilir elektronikler başlığı altında gözenekli karbon nanolif esaslı elektrot malzemeler üzerine odaklanan çalışma sonucunda geliştirilen teknoloji, Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan (Türkpatent) tescil aldı. BTÜ’lü bilim insanlarının Amerika Birleşik Devletleri Patent Ofisi'ne yaptıkları başvurunun ardından çalışma, bu ülkede de patent değerlendirme sürecine girdi.

ENERJİ DEPOLAMADA VERİMLİLİK VE HIZI ARTTIRDIK

Proje lideri Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu yaptığı açıklamada, BTÜ’nün yüksek teknolojiye sahip araştırma laboratuvarlarında yürütülen araştırma ile kullanımı her geçen gün yaygınlaşan giyilebilir elektroniklerdeki enerji depolanma kapasitesini artırmayı hedefleyen çalışmanın sona erdiğini bildirdi. Çalışma sonucunda Türkpatent tarafından tescillenen teknoloji ile gözenekli karbon nanolifler, yüksek yüzey alanı ve üstün iletkenlik özellikleri sunarak süperkapasitörlerin performansını önemli ölçüde artırdığını bildirdi. Bedeloğlu, elektrikli araçlardan endüstriyel güç depolama sistemlerine kadar geniş bir uygulama alanı bulunduğunu kaydederken, bu teknolojinin enerji depolama alanında büyük bir ihtiyaç olan verimlilik ve hızı sağlama potansiyeline sahip olduğu da aktardı. Prof. Dr. Bedeloğlu konuşmasında, geliştirilen gözenekli karbon nanoliflerin esnek ve hafif yapısının, giyilebilir elektronik cihazlarda kullanılmasının da mümkün olduğunu vurguladı. Bu özelliğin, akıllı tekstillerden sağlık izleme cihazlarına kadar birçok giyilebilir teknolojinin enerji depolama ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir avantaj sunabileceğini ifade etti.

DR. YASİN ALTIN: ŞARJ SÜRELERİ AZALACAK

Bilim insanı Dr. Yasin Altın ise "Gözenekli karbon nanoliflerin, enerji depolama teknolojisindeki devrimci etkisinin yanı sıra giyilebilir elektronik cihazlar için de büyük bir potansiyel taşıdığını düşünüyoruz. Esnek ve hafif yapısı, bu teknolojinin farklı alanlarda kullanılmasını sağlayacak" dedi. Altın, BTÜ laboratuvarında geliştirilen ve patenti alınan teknolojinin, endüstriyel uygulamalarda ve günlük hayatta kullanılan taşınabilir cihazlarda büyük bir etki yaratacağını vurguladı. Süperkapasitör teknolojisi, daha hızlı şarj / deşarj süreleri ve uzun ömürlü bataryalar gibi avantajlar sunarak enerji depolama ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir rol oynayabileceğini de sözlerine ekledi. Amerika Birleşik Devletleri Patent Ofisi'ne yaptıkları başvurunun da en kısa sürede patent tescili ile sonuçlanacağına inandığını belirten Altın, BTÜ’nün araştırma ve yenilik alanındaki vizyonunu yansıtan bu başarının, enerji sektöründe sürdürülebilir ve verimli çözümler arayışını desteklediğini aktardı. Dr. Altın, gözenekli karbon nanoliflein, geleceğin enerji depolama ihtiyaçlarını karşılamak için umut verici bir adım olduğunu söyleyerek açıklamasını sona erdirdi.

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