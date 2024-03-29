Borcunuzu ödemek için dolandırıcıların tuzağına düşmeyin

İnsanların mali zafiyetlerinden yararlanan bireysel kredi dolandırıcılığına karşı dijital güvenlik şirketi ESET, dikkat edilmesi gerekenleri inceleyerek, önerilerde bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Avrupa’da dahil olmak üzere yüksek faiz oranları işleri daha da kötüleştirdi. Her zamanki gibi, siber suçlular başkalarının talihsizliğinden nasıl faydalanabileceklerini görmek için pusuda bekliyorlar.

Kredi dolandırıcılığı çeşitli şekillerde olabilir. Savunmasız internet kullanıcılarını kandırmak için karşılıksız kredilerin cazibesini kullanır. Yılın belirli zamanlarında yaygın olabilir. Özellikle risk altında olanlar, gençler, yaşlılar, düşük gelirli haneler ve düşük kredi puanına sahip bireylerdir. Dolandırıcılar, bu grupların mevcut hayat pahalılığı krizinden en kötü etkilenenler arasında olduğunu biliyor ve kullanıcıları kandırarak paralarını teslim etmelerini sağlamak için çeşitli stratejiler geliştiriyorlar.

EN ÖNEMLİ 7 KREDİ DOLANDIRICILIĞI TEHDİDİ

Kredi ücreti (avans ücreti) dolandırıcılığı: En yaygın kredi dolandırıcılığı türü olan bu yöntemde genellikle bir dolandırıcı meşru bir kredi veren gibi davranır. Koşulsuz bir kredi sunduklarını iddia ederler ancak nakde erişmek için önden küçük bir ücret ödemenizi talep ederler. Dolandırıcılar daha sonra paranızla birlikte ortadan kaybolurlar.

Öğrenci kredisi dolandırıcılığı: Eğitimleri için finansman arayanları, öğrenim ücretleri ile diğer eğitim masraflarının yükünü taşıyan yeni mezunları hedef alır. Cazip kredi koşulları, borç affı, kredi geri ödemesinde sahte yardım, aylık ödemeleri azaltmak için sahte vaatler, birden fazla öğrenci kredisini daha yönetilebilir bir pakette birleştirmeyi, borçlular adına borç verenlerle pazarlık yapmayı önerebilirler.

Kredi "oltalama" dolandırıcılığı: Bazı dolandırıcılıklar, dolandırıcının kredinin 'işleme alınabilmesi' için sizden çevrimiçi bir form doldurmanızı istemesini içerebilir. Bunu yapmak, kişisel ve finansal bilgilerinizi daha ciddi kimlik dolandırıcılığında kullanılmak üzere doğrudan kötü adamlara verecektir. Bu, avans ücreti dolandırıcılığıyla birlikte yürütülebilir ve hem para hem de hassas kişisel ve banka hesap bilgilerinin kaybıyla sonuçlanabilir.

Kötü niyetli kredi uygulamaları: ESET, son yıllarda yasal kredi uygulamaları olarak gizlenen kötü amaçlı Android uygulamalarında endişe verici bir artış gözlemledi. 2022 yılının başında resmi Play Store'da 9 milyondan fazla toplu indirmeye sahip olan bu dolandırıcılık uygulamalarından 20 tanesini Google'a bildirdi. "SpyLoan" uygulamalarının tespitleri 2022'nin ikinci yarısı ile 2023'ün ilk yarısı arasında %90 arttı. ESET, 2023 yılında 12 milyon indirmeye sahip 18 kötü amaçlı uygulama daha buldu. SpyLoan uygulamaları, SMS mesajları ve X (eski adıyla Twitter), Facebook ve YouTube gibi sosyal medya siteleri aracılığıyla kolay kredi vaadiyle kurbanları cezbediyor. Dolandırıcılığa meşruiyet katmak amacıyla genellikle yasal kredi ve finansal hizmet şirketlerinin markalarını taklit ederler. Bu uygulamalardan birini indirirseniz, telefon numaranızı onaylamanız ve ardından kapsamlı kişisel bilgilerinizi vermeniz istenecektir. Bu bilgiler arasında adresiniz, banka hesap bilgileriniz ve kimlik kartlarınızın fotoğraflarının yanı sıra bir selfie de yer alabilir ve bunların tümü kimlik dolandırıcılığı için kullanılabilir. Kredi başvurusunda bulunmasanız bile uygulama geliştiricileri sizi taciz etmeye ve para vermeniz için şantaj yapmaya başlayabilir, hatta fiziksel zarar vermekle tehdit edebilirler.

Maaş günü kredi dolandırıcılığı: Bu dolandırıcılar, genellikle zayıf kredisi veya finansal zorlukları olan, hızlı nakit ihtiyacı olan bireyleri hedef alır. Diğer türlerde olduğu gibi, borçlunun mali durumunun aciliyetini istismar ederek, minimum belge ile kredi kontrolü olmadan hızlı ve kolay kredi onayı vaat ederler. Krediye başvurmak için, dolandırıcı genellikle borçludan sosyal güvenlik numarası, banka hesap bilgileri ve parolaları gibi hassas kişisel ve finansal bilgileri vermesini ister ve bunları kimlik hırsızlığı ve finansal dolandırıcılık için kullanır.

Kredi geri ödeme dolandırıcılığı: Bazı dolandırıcılıklar, suçluların daha önceden keşif yapmasını gerektirir. Halihazırda kredi almış olan kurbanları hedef alırlar. Söz konusu kredi şirketini taklit ederek size bir mektup ya da e-posta gönderir ve son ödeme tarihini kaçırdığınızı iddia ederek ödeme artı ceza ücreti talep ederler.

Kimlik dolandırıcılığı: Biraz daha farklı bir yaklaşım ise kişisel ve finansal bilgilerinizi çalmaktır. Amaç, daha sonra bunları kullanarak üçüncü taraf bir sağlayıcıdan sizin adınıza kredi almaktır. Dolandırıcı, krediyi maksimuma çıkaracak ve sonra ortadan kaybolacak, parçaları toplamak için sizi bırakacaktır.

GÜVENDE KALMAK İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Garantili kredi onayı Bir ücretin peşin ödenmesi talebi Kredi şirketi tarafından istenmeyen iletişim Baskı taktikleri ve aciliyet hissi Şirket adıyla eşleşmeyen bir gönderen e-posta adresi veya web sitesi alan adı Kredinin kendisini kontrol etmek için ek bilgi olmaması