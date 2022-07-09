Bilişim Vadisi meyvelerini veriyor

Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, meyvelerini vermeye başladı. Bilişim Vadisi’nin yanı sıra Albaraka Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım ve KOSGEB’in katkı verdiği fon, 11 girişime yatırım yaptı. Türkiye’de ilk defa bir teknoparkla katılım bankaları ortaklığında hayata geçen fondan yatırım alan şirketler Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi’nde tanıtıldı.

ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, hazırladıkları Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisini kısa sürede ilan edeceklerini belirterek “Hedefimiz 2030 yılına kadar 100 bin teknoloji girişimi kurulması. 2030’da Türkiye, teknoloji girişimciliğinde dünyanın en gelişmiş ilk 10 ekosistemi arasında yer alacak. İstanbul’u girişimcilikte dünyanın ilk 20 merkezinden biri haline getireceğiz.” dedi.

FON BÜYÜKLÜĞÜ 300 MİLYON TL

Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, 2021 yılında Bilişim Vadisi ile Albaraka Türk Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası’nın 100 milyon liralık başlangıç sermayesi ile hayata geçti. Daha sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu KOSGEB’in ve Vakıf Katılım’ın ilave yatırımlarıyla fon büyüklüğü 300 milyon liraya ulaştı.

BİN GİRİŞİM İNCELENDİ

Sivil teknolojiler alanındaki girişimlere yatırım yapmak hedefiyle kurulan fon, yaklaşık bin girişimi inceledi ve 11 şirkete yatırım yapma kararı aldı. Fondan yatırım alan 11 şirket, Bilişim Vadisi’nde düzenlenen bir program ile tanıtıldı.

11 CEVVAL GİRİŞİM

Tanıtım etkinliğinde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, bu tür programlarda bulunmaktan dolayı gurur duyduğunu ifade ederek “Bugün girişimcilik ligine damga vuracağına inandığımız on bir cevval girişimle, Türkiye’nin yeni teknoloji yıldızlarıyla tanışmak için bir araya geldik.” dedi.

ÜLKEMİZİN VİTRİNİ OLDULAR

Girişimci olmanın birinci kuralının cesur olmak olduğunu vurgulayan Bakan Varank, “İki sene önce Türkiye’de milyar dolar değerlemeye ulaşan şirket yani unicorn yokken, bugün unicornların sayısı 6’ya ulaştı. Peak games, getir, dream games, trendyol, hepsiburada, insider milyar dolar değerlemeye ulaşarak ülkemizin dünyada adeta vitrini oldular.” diye konuştu.

ULUSAL TEKNOLOJİ GİRİŞİMCİLİĞİ STRATEJİSİ

Varank, hazırladıkları Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisini kısa sürede ilan edeceklerini belirterek “Burada hedefimiz 2030 yılına kadar 100 bin teknoloji girişimi kurulması. Bu hedef doğrultusunda tüm altyapıyı uçtan uca planladık. Strateji’mizi başarıyla uygulayabilirsek 2030 yılında Türkiye teknoloji girişimciliği ekosistemi dünyanın en gelişmiş ilk 10 ekosistemi arasında yer alacak. İstanbul’u girişimcilikte dünyanın ilk 20 merkezinden biri haline getireceğiz.” dedi.

DOLULUK YÜZDE 92

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin en büyüğünün Bilişim Vadisi olduğun anlatan Varank, “Türkiye’nin mega teknoloji koridorunu Kocaeli’den İstanbul’a ve İzmir’e kadar genişlettik. Bilişim Vadisi Kocaeli kampüsünde yüzde 92 doluluk oranlarını yakaladık. Burada mobilite başta olmak üzere, Bilgi ve iletişim Teknolojileri, Yazılım, Elektronik, Enerji, Tasarım ve Oyun sektörlerinde çalışan 311 firma bulunuyor. Bilişim Vadisi İstanbul’da firma yerleşimleri başladı. Geçtiğimiz aylarda temelini attığımız Bilişim Vadisi İzmir ise hızla yükselmeye devam ediyor.” diye konuştu.

GİRİŞİM SERMAYESİ FONLARI

Girişimcilik ekosisteminin ivmelenmesindeki itici güçlerden birinin girişim sermayesi fonları olduğuna işaret eden Varank, “Son dönemde öncülük ettiğimiz Tech-InvesTR Girişim Sermayesi Fonu, Teknoloji ve İnovasyon Fonu, Bölgesel Kalkınma Fonu ve İstanbul Bölgesel Girişim Sermayesi Fonu gibi fonlarla girişimcilik fonlarının hacmini giderek büyütüyoruz. İşte bugün lansmanını yaptığımız 2021 yılında kurulan Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu da girişimcilik ekosisteminde kaldıraç etkisi oluşturuyor.” dedi.

BİLİŞİM VADİSİ ÖNCÜLÜK EDECEK

Törenin ardından Bakan Varank, yatırım alan girişimcilerle sohbet etti. Burada gazetecilerin soruların yanıtlayan Varank, girişimcilere finansal destek sağlamak için bu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nu kurduklarının altını çizerek “Özellikle gelecek vadeden teknolojilere yatırım yaparak bir manada özel sektörün bu alanlara yatırım yapmalarını teşvik edecek şekilde bu fonu kurduk. Bu yola Vakıf Katılım, Albaraka ile çıkmıştık. Bugün KOSGEB de dahil oldu. Farklı kurumlardan istekliler var. Bilişim Vadisi, Türkiye’nin teknoloji geliştirme serüvenine öncülük edecek. Şu anda İzmir’de binalarımız yapılıyor. Bilişim Vadisi markası altında teknolojiye, Türkiye’de yön vereceğiz.” diye konuştu.

GÜÇLÜ ŞEKİLDE DESTEKLEYECEĞİZ

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, girişimcilik ekosisteminin çok önemli bir noktasında yer aldıklarını kaydederek yatırım alan girişimlere KOSGEB’in ciddi katkısı olduğunu söyledi. KOSGEB’in 2007’de İstanbul Girişim Sermayesi’ne fon aktardığını belirten KOSGEB Başkanı Kurt, buradan gelen dönüşleri de Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nda değerlendirdiklerini bildirdi. Kurt, girişimleri erken aşamada yakalamanın önemine dikkat çekerek ‘KOSGEB olarak hem fonları hem fonların fonu şeklindeki yapıları güçlü bir şekilde desteklemeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

16 AYLIK ÇALIŞMANIN ÜRÜNÜ

Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar İbrahimcioğlu, Bilişim Vadisi’nin ulusal ve uluslararası alanda dünyayı değiştirecek faydalı teknolojilere öncü olması amacıyla kurgulandığına değinerek “Son 20 yılda savunma sanayisinde geliştirdiğimiz teknolojileri, sivil alanlara aktaracağımız bir ortamı oluşturmak için çalışıyoruz.” dedi. Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun da girişimlerin en büyük problemi olan finansmana erişim amacıyla hayata geçirdiklerini vurgulayan Genel Müdür İbrahimcioğlu, 16 aylık bir çalışma sonucunda sivil teknolojiler alanında çalışan 11 girişime yatırım kararı aldıklarını söyledi.

ALBARAKA SUNUMU

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır’ın da katıldığı programın açılış konuşmaları öncesinde Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Müdürü Mustafa Keçeli, fona ilişkin bilgilendirme yaptı. Doğru yatırımcıyla doğru girişimciyi bu fon aracılığıyla bir araya getirmeye çalıştıklarını anlatarak dünyaya teknoloji ihraç edecek firmalar aradıklarını kaydetti.

YATIRIM ALAN GİRİŞİMLER

Programda Yatırım alan 11 şirket de sunumlarını gerçekleştirdi. Fondan yatırım alan 11 girişim şöyle: Vagon Teknoloji, Syntonym, Cowealthy, Virtual AI, For Farming, Peyk Siber Güvenlik, Kronnika, Düşyeri, İletmen Akıllı Teslimat, Jetlexa, Craftgate.

SİVİL TEKNOLOJİLER

Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu; teknoloji tabanlı şirketlerden ürün ve pazar uyumu sağlamış ve hedef pazarı oturmuş, yüksek büyümeye hazır hale gelmiş bilgi ve iletişim teknolojileri, oyun, finans, siber güvenlik, mobilite, tarım, sağlık, enerji gibi "Sivil Teknolojiler" alanındaki şirketlere yatırım yapma stratejisiyle hayata geçti.

FONA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Fona başvuran girişimlerin kurumsal yapısını tamamlamış ve satış yapmış olmaları gerekiyor. Fonun yatırım yaptığı şirketlerin, merkezlerini ya da ARGE ofislerini Bilişim Vadisi'ne taşıması/kurması gerekiyor. Bu sebeple başvuru yapan girişimlerin teknoparklarda faaliyet gösterme şartlarını karşılıyor olması bekleniyor.