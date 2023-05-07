Başkent’e 4’üncü teknoloji merkezi

Yakında açılışının yapılması planlanan 4’üncü teknoloji merkezi için Hacettepe Üniversitesi ve Hacettepe Teknokent ile iş birliği protokolü imzalanacak. 3 bin 500 metrekarelik alana sahip merkez; 96 oda, kafeterya, konferans salonu, toplantı odaları, dinlenme alanları ve yüksek hızlı internet altyapısı ile hizmet verecek.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkenti dijital teknoloji ve akıllı şehir uygulamalarına entegre ederken bir taraftan da, gençlerin bilişim alanında kendilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla yeni teknoloji merkezleri kazandırmaya devam ediyor.

Bilgi İşlem Daire Bakanlığı, Ankara’da 4’üncüsü tamamlanan teknoloji merkezi Techbridge Ulus’un kapılarını yakında gençlere açacak.

ULUS İŞ HANI’NIN BİR KATI TEKNOLOJİ MERKEZİ OLARAK DÜZENLENDİ

Ulus bölgesinin tekrar cazibe merkezi hâline gelmesi için birçok projeye imza atan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla, “Cumhuriyetimizin emaneti Ulus’u yeniden ayağa kaldırarak tarihimize sahip çıkıyor, teknoloji ve gençler arasında köprü oluyoruz. Dördüncü teknoloji merkezimiz Techbridge Ulus Teknoloji Merkezi’ni çok yakında girişimcilerimizin hizmetine sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Zamanla bazı bölümleri değişen ve tasarım özelliğini yitiren tarihi Ulus İş Hanı’nda özgün mimari koruncak şekilde başlatılan bakım, onarım ve yenileme çalışmaları tamamlandı. Tarihi yapının bir katı kenti teknoloji ve bilimin merkezi yapmak için yeniden düzenlendi.

Ulus İş Hanı’nın bir katına kurulan TechBridge Ulus Teknoloji Merkezi, üniversite öğrencileri ve genç girişimcilere hizmet verecek.

3 BİN 5000 METREKARE ALAN GENÇLERE ÖZEL TASARLANDI

Türkiye’nin dört bir tarafından Ankara’ya gelen gençlerin bilişim sektöründe yer almalarını sağlamak amacıyla diğer teknoloji merkezlerinde sektör temsilcilerinin katılımıyla eğitimler ve ödüllü yarışmalar düzenleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Başkentin kalbi Ulus’a yeni bir teknoloji merkezi kazandırıyor.

Gençlere özel tasarlanan ve merkezi konumda olma özelliğine sahip 3 bin 500 metrekare alana kurulan Tecbridge Ulus Teknoloji Merkezi; 96 oda, kafeterya, konferans salonu, toplantı odaları, dinlenme alanları, yüksek hızlı internet altyapısı ile hizmet verecek.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ VE HACETTEPE TEKNOKENT İŞ BİRLİĞİ

Açılış için geri sayımın başladığı Tecbridge Ulus Teknoloji Merkezi, kuluçka merkezi statüsünde kurulacak ve bu doğrultuda hizmet verecek.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilecek onayın ardından Hacettepe Üniversitesi ve Hacettepe Teknokent ile imzalanacak iş birliği protokolü kapsamında; dijital sektörde kendini göstermek ve geliştirmek isteyen gençler için birçok etkinlik ve projede yer alma fırsatı bulacak.