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ASPİLSAN'dan Pil Teknolojileri Çalıştayı

TEKNOLOJİ 19.10.2022, 09:15
ASPİLSAN'dan Pil Teknolojileri Çalıştayı

ASPİLSAN Enerji’nin ev sahipliğinde bu yıl yedincisi düzenlenecek olan Pil Teknolojileri Çalıştayı’na sayılı günler kaldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Dünyadaki enerji krizinde alternatif çözümlerin döngüsel ekonomi çerçevesinde ele alınacağı çalıştaya sektörde söz sahibi kurum, kuruluş ve şirketlerin temsilcileri ile seçkin üniversitelerden akademisyenler katılıyor olacak.

31 Ekim- 1 Kasım 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan 7.Pil Teknolojileri Çalıştayı’nda ekosisteme dair on iki ayrı panel düzenlenecek.

Enerji sektöründe teknolojiye sahip olmak, gelecekteki süreçleri öngörerek ilerlemek ülkemizin bu alanda söz sahibi olmasına olanak sağlayacak. Kurumdan yapılan açıklamada, "Bu hedefle yedi yıldır düzenlenen pil teknolojileri çalıştayına sektörde söz sahibi kurumların temsilcilerini ve akademisyenleri davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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