Arçelik yazılımlarına yapay zeka platformu

Teknoloji alanında öncü ve yenilikçi uygulamaları ile öne çıkan Arçelik, Developers’ AI Platform-Yazılım Geliştiriciler için Yapay Zekâ Platformu’nu hayata geçirdi.İSTANBUL (İGFA) - ChatGPT’nin de kullandığı GPT modelleri ile entegre olan platform; şirket bünyesinde yazılım geliştiren çalışanlara, Arçelik’in kendi özel bulut ortamı üzerindeki yapay zekâ uygulamasından en yüksek veri koruma standartları ile yararlanabilme imkanını sunuyor.

Arçelik Strateji ve Dijitalleşmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Utku Barış Pazar, yapay zekâ sayesinde inovasyon ve verimlilikte daha önce görülmemiş seviyelere ulaşmak mümkün olacağını söyledi.

Arçelik olarak hedeflerinin bu büyük dönüşümün sadece bir parçası değil öncüsü olmak istediklerini belirten Pazar, "Bu doğrultuda tüm çalışma arkadaşlarımızın yapay zekânın sunduğu imkanlardan en yüksek düzeyde yararlanmasını destekliyoruz. Arçelik’s Developers’ AI Platform, yazılım geliştirme süreçlerinin pek çok aşamasında verimliliği artırmakla kalmayacak, ekiplerimizin inovasyon yetkinliklerinin de katlanarak büyümesini sağlayacak” dedi.

Platform, kod ve parçacıklarla çalışmak için özel olarak tasarlanmış, üretkenliği ve kod iş birliğini artıran kullanıcı dostu bir ara yüze sahip. Şirketin kendi bulut ortamında yer alan platform, GPT 3,5 ve GPT 4.0 entegrasyonuyla, geliştirme süreçlerini iyileştirirken, veri gizliliği ve koruması standartlarını da en üst düzeye çıkarıyor.