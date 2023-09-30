Ankara Üniversitesi TEKNOFEST'te yerini aldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) yürütücülüğünde İzmir Çiğli Havalimanı’nda düzenlenen yılın son TEKNOFEST’i, teknoloji ve bilim meraklılarını ağırlamaya devam ediyor.İZMİR (İGFA) - Festivalin 3. gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da etkinlik alanını ziyaret ederek, teknoloji tutkunlarıyla buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın alanda bulunanlara hitabının ardından yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Yenilikçi teknolojilere ev sahipliği yapan festivalde paydaş olarak yer alan Ankara Üniversitesinin standında öğrenciler tarafından geliştirilen projeler de ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Festivalin açılışından bu yana ziyaretçilerin hiç boş bırakmadığı Ankara Üniversitesi standı, İzmir’de de en fazla ziyaret edilen stantlardan biri oldu. Stantta, ziyaretçilerin de katılımıyla gün boyu çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Hidroket Takımının Hidromobil TURAZ U1 ve tarımsal insansız kara aracı YASUN tüm dikkatleri üzerlerinde toplarken, teleskop ile güneş gözlemi, böcek okulu ve biyolojik mücadele, süper iletken maglev treni, DNA izolasyonu ve DNA kolyesi yapımı, eğitim teknolojileri ile toprak bilim okulu ve topraksız dikey tarım uygulamalarından oluşan etkinlikler, küçük büyük herkesten yoğun ilgi görüyor.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da festivalin 3. gününde TEKNOFEST alanını ziyaret ederek, stantta görevli öğrencilerden projelerle ilgili bilgi aldı. Ünüvar, bu yıl Cumhuriyetin 100. yılına özel İstanbul, Ankara ve İzmir’de düzenlenen festivalde en son teknolojiler ile öğrencilerin bilimsel projelerinin TEKNOFEST kuşağı ile buluştuğunu ifade etti. Burada gençlerin heyecanına ortak olduklarını belirten Ünüvar, “Standımız günün her saati tıklım tıklım. Gençlerimizin bilim ve teknolojiye ne kadar meraklı olduğunu da buradan görebiliyoruz” dedi.

Daha sonra festival alanını dolaşan Rektör Ünüvar, sırasıyla Düzce, İzmir Bakırçay, Boğaziçi, Ankara Yıldırım Beyazıt, Hacettepe, İstanbul Teknik, Süleyman Demirel, Ege, İzmir Demokrasi, Fırat, Gazi, Manisa Celal Bayar, Pamukkale, Atatürk, Kütahya Dumlupınar, Selçuk, Orta Doğu Teknik, Gaziantep, Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Aydın, İnönü ve İstanbul Cerrahpaşa üniversitelerinin stantlarını ziyaret ederek, projeler hakkında bilgi aldı, başarı dileklerini iletti. TEKNOFEST pozu vererek, anı fotoğrafları çektiren Ünüvar, stantlarda karşılaştığı Ankara Üniversitesi mezunlarına da rozet hediye etti.

Festival alanında üniversitelerin yanı sıra çeşitli kurumlara da ziyaretlerde bulunan Rektör Ünüvar, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile birlikte, TÜBİTAK’ın düzenlediği yarışmada birinci olan öğrenciye ödülünü takdim etti.