Akıllı telefonda liderlik Çin'de

Dünya üzerindeki belirli ülkelerin akıllı telefon kullanıcı sayıları belli oldu. 2021 yılı verilerine göre Türkiye’deki akıllı telefon kullanıcı sayısı 55 milyon 140 bine ulaştı. Liderliği ise 953 milyonun üzerinde akıllı telefon kullanıcısı ile Çin göğüsledi.İSTANBUL (İGFA) - Statista verilerinden elde edilen bilgilere göre dünyanın belirli ülkelerindeki akıllı telefon kullanıcı sayıları belli oldu.

İlk sıraya 953 milyon kullanıcı ile Çin yerleşirken, 492 milyon kullanıcı ile Hindistan ikinci, 273 milyon kullanıcı ile de ABD üçüncü sırada yer buldu. Araştırma kapsamına girerek listede yer alan diğer ülkeler ise; Endonezya (170 milyon), Brezilya (118 milyon), Rusya (102 milyon), Japonya (83 milyon), Meksika (74 milyon), Vietnam (66 milyon), Almanya (66 milyon), Bangladeş (61 milyon), İran (57 milyon), Türkiye (55 milyon), Birleşik Krallık (54 milyon) olarak kayıtlara geçti.

Akıllı telefon satışları 2021 yılında, 1 milyar 433 milyon seviyesinde yer alırken satışlarda 2009’dan 2015’e kadar üç katından fazla artış yaşandı.

Rekor satışın yaşandığı yıl ise 1 milyar 556 milyon ile 2018 yılında yaşandı.