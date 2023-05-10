“Akıllı Saat Projesi” ile aklınız evde kalmayacak

Ordu Büyükşehir Belediyesince uygulanan “Akıllı Saat Projesi” ile yalnız yaşayan 65 yaş üstü bireyler emin ellerde.ORDU (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde sosyal belediyecilikte örnek projeler hayata geçiriliyor. 7’den 70’e her kesimin istek ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte geliştirilen projeler vatandaşlardan takdir topluyor. Bu projelerden biri olan Akıllı Saat Projesi de Ordu’da yalnız yaşayan 65 yaş üstü bireylerin yakınları arasında kolay ve sağlıklı iletişim kurmasını sağlıyor. Özellikle Alzheimer hastalarının yakınları tarafından da tercih edilen proje ile kaybolmanın önüne geçiliyor.

KOLAY VE SAĞLIKLI İLETİŞİM KURDURUYOR

65 yaş üstü bireylerin yakınları tarafından kolayca takip edilebilmesi için Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen Akıllı Saat hem bireyin hem de yakınlarının eli kolu oldu.

Anlık konumlarının görüntülenebilmesi, düşme sensoru ile tehlikeyi bildirmesi, ilaç hatırlatma ile nabız ve kalp atışlarını ölçebilme, fotoğraflı rehber ve hareketsizlik hatırlatıcısı özellikleriyle donatılmış olan akıllı saat, vatandaş ile yakınları arasında kolay ve sağlıklı iletişim kurduruyor.

ALZHEİMER HASTALARININ KULLANIMI İÇİN DE OLDUKÇA FAYDALI

65 yaş üstü yalnız yaşayan bireylerin yanı sıra Alzheimer hastalarının kullanımı için de oldukça faydalı olan proje vatandaşlar tarafından tercih edilen ve takdir edilen projeler arasında yer alıyor.

Anlık konum görüntüleme özelliğine sahip olan Akıllı Saat, daha öncesinde Ordu’da yaşayan iki Alzheimer hastasının kaybolması ve bulunduktan sonra aileleri tarafından Ordu Büyükşehir Belediyesinden talep edilmiş ve ekiplerce ailelere teslim edilmişti.

DAHA GÜVENLİ BİR YAŞAM İÇİN TALEP EDEBİLİRSİNİZ

Yalnız kalan ya da bakıma muhtaç olan vatandaşların kendilerinin ve yakınlarının daha güvende hissetmelerine yardımcı olacak olan Akıllı Saat Projesine başvuruda bulunmak isteyenler online başvura da bulunabilecek. Vatandaşlar bunun için www.ordu.bel.tr adresi üzerinden Hizmetlerimiz butonundan, Sosyal Yardım Online Başvuru’ya tıklayıp projeye talepte bulunabiliyorlar.