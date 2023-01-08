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Akıllı İhbar Sistemi dünyanın gündeminde

TEKNOLOJİ 08.01.2023, 08:34
Akıllı İhbar Sistemi dünyanın gündeminde

Türkiye'de alanında ilk olan Akıllı İhbar Sistemi (AİS), Birleşmiş Milletler Vakfı tarafından yürütülen DIAL (Dijital Etki Birliği) çalışması kapsamında bu yıl dünya genelinde önerilen ilk proje oldu.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin akıllı kent projeleri dünyada ilgi görmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı ve Türkiye'de alanında ilk olan Akıllı İhbar Sistemi (AİS), Birleşmiş Milletler Vakfı tarafından yürütülen DIAL (Dijital Etki Birliği) çalışması kapsamında bu yıl dünya genelinde önerilen ilk proje oldu. Yapay zeka destekli Akıllı İhbar Sistemi, “Dijital Algoritmaların Kamu Hizmetlerinde Kullanımı” başlığıyla dünyaya örnek olarak tanıtıldı. İzmir ile Türkiye’nin yer aldığı rapora bu yıl Sırbistan da girdi.

Başarılı uygulama olarak ilk sırada DIAL projesiyle, kamu kurumlarında yazılım algoritmalarının kullanımı hakkında farkındalık yaratılması için “Yazılım Algoritmaları ve Halka Açık Servisler” raporu hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı Akıllı İhbar Sistemi (AİS), bu raporda başarılı uygulama olarak ilk sırada yer aldı. Rapora “dial.global” sayfasından ulaşılabiliyor.

Dijital politika ve uygulamaların yaygınlaştırılmasını hedefliyor DIAL projesi, dünyadaki dijital dönüşüm çabalarını araştırmak ve örnek projelerin dünya çapında yaygınlaşmasını sağlamak için oluşturuldu. Projeyle, güvenilir, kapsayıcı dijital politika ve uygulamaların arttırılması amaçlanıyor. BM Vakfı bu projeyi Bill-Melinda Gates Vakfı, İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı, UK Aid, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu işbirliğiyle yürütüyor.

Akıllı İhbar Sistemi (AİS) nedir? İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye'de alanında ilk Akıllı İhbar Sistemi sayesinde yangınlara başlangıç aşamasında müdahale edilebiliyor. 18 kulede toplam 72 kamera ile çalışan görüntü işleme teknolojisi sayesinde ormanlık bölgelerin yüzde 62’si kontrol altında tutuluyor.
Akıllı İhbar Sistemi, aldığı duman görüntüsünün yerini, koordinatlarını itfaiye ekipleri ile muhtarlara iletiyor.
AİS, 2022 yılının Nisan ayında aktif olarak çalışmaya başladı. Sistem, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kendi kaynaklarıyla geliştirildi. AİS, hem donanımsal hem de yazılımsal anlamda uçtan uca çözüm odaklı bir proje olarak öne çıkıyor.

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