ABB’den metaverse teknolojileri eğitimi

Ankara Büyükşehir Belediyesinin ‘Oyun ve Metaverse Teknolojileri Tasarım Eğitimi’ yeniden başlıyor. Ansera TechBridge’de Akademi Ankara adı altında gerçekleştirilen eğitimlere katılmak isteyen bilişim meraklıları 15 Mayıs Pazartesi gününe kadar online olarak başvuruda bulunabilecek.ANKARA (İGFA) - Ankara’yı teknolojinin de başkenti yapmak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, her gün yeni bir projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

ABB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Ansera TechBridge’de Akademi Ankara adı altında Oyun ve Mataverse Teknolojileri Tasarım Eğitimi yeniden başlıyor.

Eğitim kapsamında; Metaverse, oyun teknolojileri, VR teknolojilerine yönelik üç boyutlu karakter modelleme, kıyafet modelleme, nesne dokulandırma, iç-dış mekân tasarımı gibi dersler verilecek.

Eğitim süresince oyun sektöründe dünyanın her bölgesinde bu sektörde çalışan uzmanlar tarafından kullanılan; Z BRUSH, MERVELOUS, ADOBE SUBSTANCE PAİNTER, 3DS MAX ve UNREAL ENGİNE isimli 5 farklı programın temel ve orta düzeyde kullanımı anlatılacak.

SON BAŞVURU 15 MAYIS

Hafta içi her gün 08.30-17.30 saatleri arasında gerçekleşecek eğitimleri katılmak isteyen bilişim meraklıları 15 Mayıs 2023 Pazartesi gününe kadar https://akademi.ankara.bel.tr/kurs-detay/oyun_ve_metaverse_tasarim_egitimi adresi üzerinden online olarak başvuruda bulunabilecek.

Kontenjanın sınırlı olduğu eğitimin başlangıç tarihi ise 22 Mayıs 2023 olarak planlandı.