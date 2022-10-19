5G teknolojisi yeni nesile zemin hazırlıyor

Ericsson'un küresel çapta, bu alanda şimdiye kadar yapılan en kapsamlı araştırması, tüketicilerin 5G'ye artan bağlılığını ve yeni nesil kullanım örnekleri hakkındaki beklentilerini gözler önüne serdi.İSTANBUL (İGFA) - Ericsson ConsumerLab'in, 5G: The Next Wave (5G: Yeni Dalga) isimli raporu, çeşitli ülkelerde 5G teknolojisinin ilk kullanıcılar üzerinde bıraktığı etkiyi ele alıyor, aynı zamanda 5G abonesi olmayan kişilerin teknolojiye ilgi duyup duymadıklarını ve bu konudaki beklentilerini de araştırdı.

Rapora göre, akıllı telefon kullanıcılarının en az yüzde 30’unun önümüzdeki yılda 5G’ye abone olacağı tahmin edildi.

Rapor, iletişim hizmeti sağlayıcılarının (telekom operatörlerinin) dijital hizmetleri 5G tarifeleriyle birleştirmeleri sonucunda, özellikle gelişmiş video ile artırılmış gerçeklik (AR) uygulamalarının daha fazla kullanılması olmak üzere, ortaya çıkan davranış değişikliklerine ışık tuttu.

5G alanında sektördeki en büyük küresel tüketici anketi olan araştırma kapsamında, 37 ülkede 49 binden fazla tüketiciyle görüşüldü. Aynı zamanda Ericsson'un herhangi bir konu üzerine gerçekleştirdiği en kapsamlı tüketici anketi olma niteliği de taşıyan anketin kapsamı, 430 milyon 5G abonesi de dahil olmak üzere, dünya çapında yaklaşık 1,7 milyar tüketicinin görüşlerini temsil edildi.

Ericsson ConsumerLab'in Başkanı Jasmeet Singh Sethi, "Araştırmanın ölçeği, tüketicilerin 5G ile ilgili gerçek görüşlerini ve tutumlarını anlamamızı sağlıyor. Rapora göre yeni potansiyel 5G kullanıcılarının, ilk kullanıcılara göre teknolojiden farklı beklentileri bulunuyor. Genel olarak tüketiciler, 5G kullanmanın gelecekteki yaşam tarzlarının önemli bir parçası olacağını düşünüyor" dedi.

5G – YENİ DALGA (5G – THE NEXT WAVE) RAPORUNA GÖRE 6 ÖNEMLİ TREND:

5G'ye geçiş, enflasyona direnç gösterecek: 2023 yılında, 37 pazarda en az 510 milyon tüketicinin 5G'ye geçiş yapması bekleniyor. Yeni kullanıcı dalgası yüksek beklentilerle geliyor: 5G teknolojisini yeni benimseyecek olan kullanıcıların, bu teknolojiyi yeni ve inovatif hizmetleri mümkün kıldığı için tercih etmiş ilk kullanıcılara nazaran, özellikle kapsama alanı gibi konularda 5G performansından büyük beklentileri var. Algılanan 5G kapsamı, tüketicilerin yeni memnuniyet kıstası olarak öne çıkıyor. Coğrafi kapsama, kapalı/açık alandaki kapsama ve toplu alanlardaki kapsama noktaları, kullanıcı algısı oluşturma noktasında teknolojiyi kullanan kişi sayısından daha önemli. 5G, gelişmiş video ve artırılmış gerçeklik kullanımını artırıyor. Geçtiğimiz iki yılda, 5G kullanıcılarının AR uygulamalarında geçirdiği süre ikiye katlanarak haftada iki saate ulaştı. 5G'yi gelire dönüştürme modellerinin gelişmesi bekleniyor: 10 tüketiciden 6'sı, 5G'nin yalnızca veri hacmi ve hıza odaklanmayıp, belirli ihtiyaçlar için talebe göre özel ağ özellikleri sunmasını bekliyor. 5G'ye geçiş, metaverse için zemin hazırlıyor. 5G kullanıcıları, 4G kullanıcılarına kıyasla metaverse hizmetlerine şimdiden haftada bir saat daha fazla vakit ayırıyor. 2025 yılına kadar, 1,5 saati AR/VR gözlüklerinde olmak üzere, mobil cihazlarda 2 saat daha fazla video içeriği tüketilmesi bekleniyor.