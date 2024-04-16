5G Teknoloji Kampüsü hizmete girdi

İstanbul Teknik Üniversitesi, Turkcell ve Ericsson iş birliğiyle kurulan 5G Teknoloji Kampüsü, imzalanan protokolle faaliyete başladı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Teknik Üniversitesi’nin akademik gücünü, Turkcell ile Ericsson’un teknoloji uzmanlığıyla buluşturan “5G Teknoloji Kampüsü”; İTÜ Ayazağa Yerleşkesinde çalışmalarına başladı. İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç ve Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın’ın katıldığı imza töreninin ardından, Turkcell 5G test altyapısı ile desteklenecek otonom otobüste bağlantı hızı ve verimlilik ölçümü yapıldı.

İTÜ, Turkcell ve Ericsson arasındaki Ar-Ge iş birliği; öğrencilere ve akademisyenlere 5G’ye yönelik araştırma-geliştirme projelerinde aktif olarak çalışma fırsatı sunacak. Projenin, telekomünikasyon ekosistemi ve teknoloji endüstrisine nitelikli insan kaynağı yetişmesi adına da önemli bir rol üstlenmesi hedefleniyor. Turkcell’in üstün fiber altyapısı üzerinde inşa edilen 5G test ağı, Ericsson tarafından sağlanan çekirdek şebeke ve yeni nesil akıllı antenler gibi donanımlar ile Turkcell şebeke yönetim sistemlerine entegre şekilde hizmet verecek.

İmza töreninde konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, “İTÜ olarak, eğitim ve araştırmanın yanı sıra inovasyon ve teknoloji transferinde de öncü rol oynamaktayız. Turkcell ve Ericsson ile gerçekleştirdiğimiz bu Ar-Ge iş birliği, üniversitemizin akademik birikimini sanayi ve teknolojiyle buluşturarak, öğrencilerimiz ve araştırmacılarımız için benzersiz fırsatlar sunuyor. 5G Teknoloji Kampüsü, akademik araştırmaların gerçek dünya uygulamalarına dönüşebileceği bir ortam sağlayarak, bilimin sınırlarını genişletiyor. Burada kurulan 5G test ağı, araştırmacılarımızın bu yeni teknolojileri kullanarak insanların yaşamlarını nasıl iyileştirebileceğini keşfetmeleri için bir test ortamı görevi görecek. Ayrıca öğrencilerimizin 5G çalışmalarına katılmaları ve yenilikçi bilgi ve iletişim teknolojileri çözümlerinin gelişimine aktif olarak katkıda bulunmaları için ideal bir fırsat sunacak. Bu sayede, teknoloji alanında güçlü yetenek havuzuna da katkılar sağlamış olacağız” dedi.

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç ise imzalanan anlaşma kapsamında Turkcell olarak, ülkemizi global teknoloji haritasında daha rekabetçi bir konuma taşıyacak her türlü yenilikçi yaklaşımı desteklediklerini ifade etti. Koç, yeni nesil 5G teknolojisinin yakın gelecekte eğitimden sağlığa, ulaşımdan sanayiye tüm endüstrilerde dönüştürücü bir etki yaratacağını söyledi.