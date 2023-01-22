2023’ün trendi hibrit yaşamlar

Pandemi dönemi işletmelere, eğitim kurumlarına ve günlük hayatımıza yeni bir normal getirdi. Hibrit çalışma ve hibrit oyun artık hibrit yaşamda birleşiyor, ancak ikisi arasındaki sınır neresi? soruları sorulur oldu.İSTANBUL (İGFA) - İster işle ilgili ister kişisel olsun, birçok etkileşim sanal ortama taşındı.

Dijital güvenlik şirketi ESET sanal dünyaya kaymaya başlayan iş ve eğlence yaşamını siber güvenlik penceresinden değerlendirdi.

Hem elimizde hem de cebimizdeki cihazlarda bulunan bulut destekli uygulamalarla çalışma, sosyalleşme ve oyun oynama konusunda yeni bir boyuta geçtik. Pandemiyle birlikte bir çok kişi ve kurum fiziki ortamda çalışma koşullarından vazgeçtiği için yaşanan kayıpları telafi etmek zorundaydı. Kişi ve kurumların, zengin iletişim özelliklerini destek ve verimlilik araçlarıyla birleştiren Microsoft Teams, Slack ve Zoom gibi denenmiş ve test edilmiş bağlantı çözümlerine yönelmeleriyle birlikte sanal geçiş başladı. Skype ve Skype Kurumsal ile birlikte hepsi "yeni normalimiz"den önce bilinen şirketlerdi; ancak, hibrit çalışma, eğitim ve oyuna geçiş, bu platformların popülaritesini artırdı. Bulut tabanlı çözümler gibi ortak erişim ve ortak dosyalar, paralel iş süreçleri, anlık mesajlaşma ve daha fazla hizmet kolaylıkla ulaşılabilir hale geldi. Ancak bir de madalyonun diğer yüzü var.

HİBRİT YAŞAM RAHATLIĞINI KORUMA

2017'de piyasaya sürülen Microsoft Teams, şu anda en hızlı büyüyen Microsoft uygulaması ve iletişim aracı konumunda. Yıllık Teams kullanıcı sayısı, 2020 ve 2021’de neredeyse iki kart artarken kullanıcı sayısı 2022’de 270 milyon oldu.

Söz konusu kullanıcıların çoğu da çalışma çağındaki 35-54 yaş aralığındaki kişiler. Çoğu kişinin tercihi olan Teams, iş amaçlı tasarlanmış olsa da artık yaygın bir şekilde eğitim amaçlı da kullanılıyor ve kişilerin özel hayatlarında bir rol oynuyor. Microsoft Temas, iletişim uygulamaları arasında rahat bir seçenek olarak öne çıksa da bazı riskler de barındırıyor.

2021'de Teams'de, içerideki kötü niyetli kişilerin e-postaları, Teams mesajlarını ve OneDrive ve SharePoint dosyalarını çalmasına fırsat veren bir güvenlik açığı keşfedildi. Daha yakın bir tarihte, Ağustos 2022’de ise Teams’in erişim işaretlerini disk üzerinde düz metin olarak muhafaza etmesinden kaynaklanan saldırı sonrası gerçekleşebilecek bir risk de ortaya çıktı. Bunun gibi riskler, bulut tabanlı çözümlerin şirket içi çözümlerden daha fazla saldırıya açık olduğunu ve bu nedenle özel bir bulut tabanlı koruma katmanına ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.