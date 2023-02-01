Zirve takibindeki Sakarya'nın konuğu Spor Toto

Sakarya Büyükşehir hentbol takımı, ligin 15. haftasında Spor Toto SK ile karşılaşacak.SAKARYA (İGFA) - Türkiye Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde zirve takibini sürdüren Büyükşehir Hentbol’un konuğu Spor Toto olacak.

2 Şubat Perşembe günü Serdivan Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 18.00’da başlayacak ve TRT Spor Yıldız’dan canlı yayınlanacak.

Sporseverlerin ücretsiz bir şekilde takip edeceği karşılaşma için hafta boyunca hazırlıklarını sürdüren Büyükşehir, seyircisi önünde kazanmak için parkeye çıkacak.

Ligde topladığı 23 puanla zirve takibini sürdüren Büyükşehir Belediyesi iç sahada oynadığı 7 maçın tamamını kazandı.