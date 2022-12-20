Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda ilk karşılaşma Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Kasımpaşa-Hangikredi Ümraniyespor'la saat 13.00'te başlıyor.İSTANBUL (İGFA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu karşılaşmaları bugün başlıyor.

20, 21 ve 22 Aralık'ta, Spor Toto Süper Lig 15. hafta karşılaşmaları 23, 24 ve 25 Aralık'ta, Spor Toto 1. Lig 19. hafta karşılaşmaları 24, 25 ve 26 Aralık'ta oynanacak.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2. yarı müsabakaları 14-15 Ocak'ta oynanacak maçlarla başlayacak.

Bugün oynanacak maçlar şöyle: