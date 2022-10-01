Ziraat Bankkart, Bursa Büyükşehir'i rahat geçti

AXA Sigorta Efeler Ligi 2022-2023 voleybol sezonu başlarken, Bursa Büyükşehir Belediyespor ilk maçında deplasmanda Ziraat Bankkart’a 3-0 mağlup oldu.ANKARA (İGFA) - Geride kalan sezonu şampiyon olarak tamamlayan Ziraat Bankkart, Başkent Voleybol Salonu’nda Bursa Büyükşehir Belediyespor'la karşılaştı.Deplasman ekibi ilk 2 sette üstünlüğe yaklaşmasına karşın istediği sonuca ulaşamadı. Karşılaşmanın ilk setinde 3 kez set sayısı fırsatını değerlendiremeyen Bursa Büyükşehir Belediyespor, rakibinin 28-26’lık üstünlüğüne engel olamadı.

İkinci setin büyük bölümünde skor üstünlüğünü koruyan, 24-23’lük avantajı da yakalayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, bu seti de 26-24 kaybetti. Üçüncü sete de etkili başlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, ilerleyen bölümde üstünlüğü kaptırdı. Bu sette de rakibinin 25-21’lik üstünlüğüne engel olamayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, maçtan 3-0 mağlup ayrıldı.