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Yüzmede 'vize performans' müsabakaları tamamlandı
SPOR 28.04.2023, 12:35
7-8 Yaş İl İçi 23 Nisan Yüzme Şenliği, 9 Yaş Ulusal Gelişim Projesi, 10 Yaş İl İçi Vize, 11-12 Yaş Birinci ve İkinci Vize, 13 Yaş Performans Tespit Müsabakaları Afyonkarahisar Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleşti.AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Afyonkarahisar'da 23 Nisan Yüzme Şenliği kapsamında düzenlenen Yüzme müsabakaları; kurbağalama, serbest, kelebek, karışık ve sırtüstü stillerinde 48 kadın 70 erkek toplam 118 sporcunun katılımıyla düzenlendi.
10,11 ve 12 yaş birinci ve ikinci vize müsabakalarında baraj derece elde eden sporcular grup müsabakalarına gitmeye hak kazandı.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|29
|70
|2. Fenerbahçe
|30
|67
|3. Beşiktaş
|30
|62
|4. A.Demirspor
|30
|57
|5. Başakşehir
|29
|48
|6. Konyaspor
|31
|45
|7. Trabzonspor
|30
|45
|8. Kayserispor
|30
|45
|9. Karagümrük
|30
|41
|10. Alanyaspor
|31
|38
|11. Sivasspor
|31
|37
|12. Antalyaspor
|30
|36
|13. Ankaragücü
|30
|35
|14. Kasımpaşa
|31
|34
|15. İstanbulspor
|29
|29
|16. Giresunspor
|29
|27
|17. Gaziantep FK
|29
|25
|18. Ümraniye
|30
|23
|19. Hatayspor
|29
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|32
|69
|2. Rizespor
|33
|63
|3. Pendikspor
|33
|61
|4. Eyüpspor
|34
|59
|5. Sakaryaspor
|33
|56
|6. Bodrumspor
|33
|55
|7. Göztepe
|32
|54
|8. Manisa FK
|33
|52
|9. Keçiörengücü
|33
|50
|10. Bandırmaspor
|32
|50
|11. Boluspor
|32
|48
|12. Tuzlaspor
|33
|38
|13. Erzurumspor
|32
|33
|14. Altay
|33
|33
|15. Altınordu
|32
|33
|16. Gençlerbirliği
|33
|31
|17. Adanaspor
|32
|25
|18. Denizlispor
|32
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|33
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|33
|75
|2. M.City
|31
|73
|3. Newcastle
|32
|62
|4. M. United
|31
|60
|5. Tottenham
|33
|54
|6. Aston Villa
|33
|54
|7. Liverpool
|32
|53
|8. Brighton
|31
|52
|9. Brentford
|34
|50
|10. Fulham
|32
|45
|11. Crystal Palace
|34
|40
|12. Chelsea
|32
|39
|13. Wolves
|34
|37
|14. Bournemouth
|33
|36
|15. West Ham United
|33
|34
|16. Leeds United
|33
|30
|17. Nottingham Forest
|34
|30
|18. Leicester City
|33
|29
|19. Everton
|33
|28
|20. Southampton
|33
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|32
|79
|2. Real Madrid
|32
|68
|3. Atletico Madrid
|31
|63
|4. Real Sociedad
|32
|58
|5. Villarreal
|31
|50
|6. Real Betis
|32
|49
|7. Athletic Bilbao
|31
|46
|8. Osasuna
|32
|44
|9. Rayo Vallecano
|32
|43
|10. Girona
|31
|41
|11. Sevilla
|31
|41
|12. Mallorca
|31
|40
|13. Celta Vigo
|31
|39
|14. Real Valladolid
|31
|35
|15. Almeria
|32
|33
|16. Valencia
|31
|33
|17. Cadiz
|31
|32
|18. Getafe
|31
|31
|19. Espanyol
|31
|28
|20. Elche
|32
|16
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