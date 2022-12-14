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Yüzmde Eray Erel’den büyük başarı

SPOR 14.12.2022, 09:50
Yüzmde Eray Erel’den büyük başarı

Keşan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Eğitim Uzmanı ve Kapalı Yüzme Havuzu Yüzme Antrenörü Eray Erel, TYF'nin organize ettiği kış şampiyonasında kurbağalamada Türkiye 3.’sü, serbest branşta ise Türkiye 7.’si oldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Eğitim Uzmanı ve Kapalı Yüzme Havuzu Yüzme Antrenörü Eray Erel (34), geçen hafta sonu Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Edirne’de düzenlenen 25 yaş ve üzeri kış şampiyonasında kurbağalama branşında Türkiye 3.’sü, serbest branşta ise Türkiye 7.’si olarak Keşan’ı başarıyla temsil etti.

Eray Erel, Keşan Gençlik Merkezi Spor Kulübü adına katıldığı şampiyonayla ilgili basın toplantısı düzenledi. 25 yaş ve üzeri Türkiye şampiyonasında kurbağalama branşında Türkiye 3.’sü olarak kürsü başarısı gösterdiğini belirten Erel, yarışmaya öğrencilere yakın bir tecrübe sunmak, deneyimlerini aktarmak amacıyla katıldığını söyledi.

"Beklentimden de iyi bir derece geldi" diyen Erel, "Türkiye derecesi aldım. Çok mutlu oldum. Türkiye’nin yüzme alanında önemli kulüplerinden Galatasaray, Fenerbahçe, Göztepe gibi 30’dan fazla spor kulübünün katıldığı şampiyonada 2 Avrupa rekoru kırıldı. Burada beraber çalıştığımız birçok öğrencimiz var. Burada devam eden öğrencilerimizde bundan sonra inşallah Keşan’a yüzme alanında birçok başarı getirir. Ben bir başlangıç yapmış oldum ve madalyayla döndüm. Kapalı yüzme havuzumuzun ilk madalyasını almış olduk. Aileme, eşime, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’na, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Vedat Çimen’e çok teşekkür ediyorum. Çok güzel hayallerimiz var. Hayallerimiz artık gerçeğe dönüşmeye başladı. Tesisimiz var. Kurslara devam eden çok başarılı öğrencilerimiz var. İnşallah Keşan’a birçok başarı getireceğiz. Bu bir başlangıç oldu" diye konuştu. 

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