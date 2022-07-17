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Yüzlerce sporcu Akdamar Adası’na yüzdü

SPOR 17.07.2022, 19:45
Yüzlerce sporcu Akdamar Adası’na yüzdü

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen 1. Van Denizi Yüzme Festivali renkli görüntülerle başladı. Festivalin ilk yüzme etkinliğinde çok sayıda yüzücü Akdamar iskelesinden adaya kulaç attı.

VAN (İGFA) - Van Gölünü dünyaya tanıtmak, yerli ve yabancı turistlerin Van’a ilgisini artırmak için Büyükşehir Belediyesi tarafından 16 - 23 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 1. Van Denizi Yüzme Festivalinin ilk etkinliği renkli görüntülerle başladı. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının organizesinde, Van Gölü Aktivistlerinin destekleriyle 16 Temmuzda Van Kalesi Atatürk Kültür Parkında verilen konser ile start alan Yüzme festivalinin ilk etkinlik gününde sabah saatlerinde ücretsiz otobüslerle Gevaş ilçesi Akdamar İskelesine gelen yüzlerce sporcu, burada bulunan kamp alanında toplandı. Kayıtları alınan ve malzeme desteği verilen vatandaşlar ve sporculara yüzme kuralları ve güvenlik önlemleri anlatıldı.

Başlama düdüğü ile yaklaşık 4 kilometre mesafedeki Akdamar adasına doğru kulaç atan yüzlerce katılımcı, 'Van Gölü mavidir, mavi kalacak' sloganlarıyla yüzdü. Yorulanların sahil güvenliğe ait botlarla teknelere alındığı etkinlikte adaya ulaşan ilk yüzücü ise 17 yaşındaki ikizler Eren ve Emir Erdem kardeşler oldu. Van Gölünde ilk kez yüzüklerini ve parkurun oldukça zorlu olduğunu ifade eden kardeşler, Organizasyondan ötürü Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Festivalin 1 haftalık tüm etkinliklerinde yer alacaklarını belirten ikiz kardeşler tüm vatandaşlara yüzmeyi tavsiye ettiklerini söyledi.

Etkinliğin çok güzel geçtiği belirten 58 yaşındaki Bekir Semiz ise Van Gölünün korunması ve tüm dünyaya tanıtılması için bu tür etkinliklerin önemli olduğunu vurguladı. Semiz, "Etkinliğe Erciş ilçesinden katılıyorum. Beklediğimden daha güzel bir organizasyon oldu. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

Etkinlik sonrası yüzerek ve tekneyle adaya ulaşan vatandaşlara, ada turu yaptıktan sonra Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından ikramlar da bulunuldu.

Etkinlik 18 Temmuz Pazartesi günü Gevaş Altınsaç Mahallesi'nde yapılacak yürüyüş, yüzme ve dalış organizasyonuyla devam edecek.

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