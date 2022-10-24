Yunanistan’da İstiklal Marşını okutan Rabia Demir Avrupa Şampiyonu oldu

Yunanistan’da düzenlenen Kurash Avrupa Şampiyonasına katılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sporcusu Rabia Demir 57 kiloda Avrupa Şampiyonu oldu. Demir şampiyonluk ödülünü alarak salonda İstiklal Marşını okuttu.ŞANLIURFA (İGFA) - 20-23 Ekim tarihleri arasında Gelişmekte olan Spor Branşları Federasyonu tarafından Yunanistan’ın Kozan kentinde düzenlenen Kurash Avrupa şampiyonasına katılan Şanlıurfalı Rabia Demir, Şanlıurfa’nın gururu oldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sporcusu Rabia Demir 57 kiloda katıldığı şampiyonada rakiplerini nakavt ederek Avrupa Şampiyonu oldu.

16 ülkeden 300 sporcunun katıldığı şampiyona da Avrupa Şampiyonu olan Şanlıurfa’nın gururu Rabia Demir, şampiyonluk ödülünü alarak salonda İstiklal Marşımızı okuttu.

Ödül töreninde Türk Bayrağı açarak İstiklal Marşını okutan Rabia Demir, şampiyon olduğu için mutlu olduğunu ifade etti.