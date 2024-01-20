Yüksekova kayak sporuna ev sahipliği yaptı
Hakkari Yüksekova dağları Türkiye Kayak Federasyonu'nun kayaklı eleme yarışmasına ev sahipliği yaptı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde terörden arındıran dağların şimdi ise Türkiye kayaklı eleme yarışmasına ev sahipliği yaptığını duyurdu.
Yüksekova dağlarında huzurun sağlanmasının ardından Türkiye Kayak Federasyonu ile Hakkari Valiliği’nin ve Yüksekova Kaymakamlığı’nın ortaklaşa düzenlediği yarışmaya Türkiye geneli 655 sporcu katıldığını belirten Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda başarılı sporculara Hakkari Valisi Ali Çelik ve protokol üyeleri tarafından madalyaların takdim edildiğini kaydetti.
https://twitter.com/TC_icisleri/status/1748617458372563118
İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre de yarışlar sonrasında Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası tarafından alandakilere çorba ikramında bulunulurken, katılımcıların halay çekerek eğlendiğini belirtildi.
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|23
|11. Manisa FK
|18
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|12. Erzurumspor
|19
|21
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|20
|14. Keçiörengücü
|18
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|18
|16
|17. Altay
|18
|11
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|19
|9
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|O
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|1. Liverpool
|20
|45
|2. M.City
|20
|43
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|43
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|21
|43
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|20
|31
|9. Chelsea
|21
|31
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|29
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|20
|28
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|19
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|21
|24
|14. Crystal Palace
|21
|21
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|20
|20
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|20
|16
|19. Burnley
|21
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|20
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|20
|49
|2. Real Madrid
|19
|48
|3. Athletic Bilbao
|20
|41
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|19
|41
|5. Atletico Madrid
|19
|38
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|31
|8. Valencia
|20
|29
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|20
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|10. Getafe
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|23
|12. Deportivo Alaves
|21
|23
|13. Osasuna
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|20
|19
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