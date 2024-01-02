Yılın ilk Ege derbisi 6 Ocak'ta
Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, 6 Ocak Cumartesi günü saat 18.00’de oynayacağı Pınar Karşıyaka maçının hazırlıklarına yeni Başantrenörü Hakan Demir yönetiminde başladı.MANİSA (İGFA) -Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, yeni yılın ilk haftasında Ege Derbisinde Pınar Karşıyaka’nın konuğu olacak.
6 Ocak Cumartesi günü saat 18.00’de Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşmada yeniden yeşil-beyazlı takımın başına geçen Hakan Demir yine bir Ege Derbisiyle ilk maçına çıkacak.
Deneyimli Başantrenör Hakan Demir, geçtiğimiz sezon da Ege Derbisinde Aliağa Petkim maçı ile göreve başlamış ve ilk maçından galibiyetle ayrılmayı başarmıştı. Antrenmana futbol oynayarak başlayan Potanın Tarzanları, günü şut antrenmanıyla bitirdi.
Yeşil-beyazlı takımda sakatlıları devam eden John Roberson ile Sinan Sağlam takımdan ayrı toplu ve topsuz olarak antrenmanlara başladı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|17
|44
|2. Galatasaray
|17
|44
|3. Trabzonspor
|17
|30
|4. Kayserispor
|17
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|29
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|17
|27
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|17
|26
|8. Antalyaspor
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|24
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|17
|23
|10. Sivasspor
|17
|21
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|17
|20
|12. Alanyaspor
|17
|20
|13. Hatayspor
|17
|19
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|17
|19
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|17
|15
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|17
|14
|20. İstanbulspor
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|5
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|17
|42
|2. Kocaelispor
|17
|33
|3. Göztepe
|17
|32
|4. Sakaryaspor
|17
|32
|5. Bodrumspor
|17
|29
|6. Bandırmaspor
|17
|29
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|17
|27
|8. Gençlerbirliği
|17
|27
|9. Ümraniye
|17
|22
|10. Boluspor
|17
|22
|11. Manisa FK
|17
|19
|12. Erzurumspor
|17
|19
|13. Keçiörengücü
|17
|19
|14. Adanaspor
|17
|19
|15. Şanlıurfaspor
|17
|16
|16. Tuzlaspor
|17
|16
|17. Giresunspor
|17
|9
|18. Altay
|17
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|20
|45
|2. Aston Villa
|20
|42
|3. M.City
|19
|40
|4. Arsenal
|20
|40
|5. Tottenham
|20
|39
|6. West Ham United
|19
|33
|7. M. United
|20
|31
|8. Brighton
|19
|30
|9. Newcastle
|20
|29
|10. Chelsea
|20
|28
|11. Wolves
|20
|28
|12. Bournemouth
|19
|25
|13. Fulham
|20
|24
|14. Crystal Palace
|20
|21
|15. Nottingham Forest
|20
|20
|16. Brentford
|19
|19
|17. Everton
|20
|16
|18. Luton Town
|19
|15
|19. Burnley
|20
|11
|20. Sheffield United
|20
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|18
|45
|2. Girona
|18
|45
|3. Atletico Madrid
|18
|38
|4. Barcelona
|18
|38
|5. Athletic Bilbao
|18
|35
|6. Real Sociedad
|18
|31
|7. Real Betis
|18
|28
|8. Getafe
|18
|26
|9. Las Palmas
|18
|25
|10. Valencia
|18
|23
|11. Rayo Vallecano
|18
|20
|12. Osasuna
|18
|19
|13. Villarreal
|18
|19
|14. Mallorca
|18
|18
|15. Sevilla
|18
|16
|16. Deportivo Alaves
|18
|16
|17. Cadiz
|18
|15
|18. Celta Vigo
|18
|13
|19. Granada
|18
|8
|20. Almeria
|18
|5