Yıldırım MTAL Kız Futsal Takımı Bursa ikincisi

Bursa Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi futsal takımı Genç Kız A Futsal müsabakasında Bursa ikincisi oldu.BURSA (İGFA) - Atıcılar Spor Kompleksinde gerçekleştirilen müsabakada İnegöl Spor Lisesi 1., Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2., Fethiye Dörtçelik Anadolu Lisesi 3. olarak müsabakayı tamamladı.

Yoncadır Kadın Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cansu Vatansever, Tüfekçi Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Futsal Takımına turnuvada gösterdikleri başarılardan dolayı ayakkabı hediye etti.

Kız çocuklarının başarılarının onları mutlu ettiğini belirten Tüfekçi, “Bizler her zaman başarılarıyla bizleri gururlandıran kız çocuklarımızın yanındayız. Bugünde burada çok güzel bir turnuvada, yine kızlarımızın başarılarıyla gururlandık. Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılarından dolayı tebrik ederim” dedi.

Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ömer Yılmaz, “Kız Futsal Takımımız bugün güzel bir başarıya imza atarak Bursa ikincisi oldular kendilerini gösterdikleri başarılardan ötürü tebrik ediyorum. Bundan sonraki hedefimiz Türkiye Şampiyonası’nda lider olmaktır” dedi. Müsabakayı ikinci olarak tamamlayan Yıldırım MTAL Kız Futsal Takımı Türkiye Şampiyonasına gitmeye hak kazandı.