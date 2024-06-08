Yıldırım'da bu turnuvanın kaybedeni yok

Yıldırım Belediyesi ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün düzenlediği satranç turnuvasında kazanan dostluk oldu.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Okul Sporları İlçe Şenlikleri İlkokullar Arası Satranç Turnuvası düzenledi. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde 7-10 yaş grubu öğrencilere yönelik gerçekleştirilen turnuvaya 20 okuldan 120 sporcu katıldı. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı bir o kadar da renkli görüntülere sahne olan turnuvaya katılan tüm öğrenciler madalya ile ödüllendirildi.

KARDEŞLİK KAZANDI

Turnuvaya katılan öğrencileri tebrik eden Başkan Oktay Yılmaz, “Çocuklarımız sporun ruhuna uygun biçimde; dostluk ve kardeşlik duyguları içinde centilmence mücadele etti. Bu turnuvanın şampiyonu; kardeşlik olmuştur. Ben tüm sporcu evlatlarımızı ve değerli ailelerini bu turnuvanın şampiyonu ilan ediyorum. Yıldırım’ın spor kenti kimliğine verdiğiniz katkılardan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.