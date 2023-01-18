Yetişkinlere spor eğitimi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin “Kış Dönemi Yetişkin Spor Eğitimleri” kayıtları 23-28 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek.ESKİŞEHİR (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi’nin 18 yaş ve üzeri vatandaşların spor yapabilmesi amacıyla düzenlediği kış dönemi yetişkin spor eğitimleri için geri sayım başladı.

23-28 Ocak tarihleri arasında online ve yüz yüze yapılacak kayıtlar sonrası Eskişehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın 3 ayrı spor merkezinde spor eğitimleri düzenlenecek. Kadın ve erkekler için ücretsiz yapılacak aerobik, fitness ve pilates eğitimleri, Büyükşehir Belediyesi’nin uzman spor antrenörleri tarafından gerçekleştirilecek.

Kış dönemi yetişkin spor eğitimleri hakkında vatandaşlar, Gültepe Mahallesi’ndeki Büyükşehir Belediyesi Spor Merkezi’nin 0 222 502 23 91, Şirintepe Spor Merkezi’nin 0 222 335 95 07, Sütlüce Mahallesi’nde bulunan Şehit Tarkan Karaca Spor Merkezi’nin 0222 502 89 76, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının 0222 335 08 00 numaralı telefonundan yetkililere ulaşarak detaylı bilgi alabilecekler.

23 Ocak sabah 09.00’da başlayacak ve sınırlı kontenjana sahip eğitimlere online başvurular ise www.eskisehir.bel.tr/sporkayit adresinden yapılacak.