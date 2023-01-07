Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ‘Yetenekler Şah Engeller Mat Satranç Turnuvası’ ile yaklaşık 3 ay boyunca 93 görme engelli bireye eğitim verdi.KOCAELİ (İGFA) - Eğitimler sonunda; taşları tanıma, doğru hamle yapma, müsabaka kurallarına hâkimiyet vb. konularda yeterlilik kazanan 34 görme engelli birey turnuvaya katıldı. Görme engellilere özgü satranç takımları ile oynanan karşılaşma Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi’nde gerçekleşti. Çekişmeli oyunlara sahne olan turnuvada Salih Adar 1. olurken, Sedat Gündüz 2.’liği elde etti. 3.’cülüğü Erhan Özyapı ve 4.’cülüğü ise Selahattin Ataş kazandı.

DERECEYE GİREN SPORCULAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Kocaeli Kent Konseyinin yürütücülüğünü yaptığı YEDEP kapsamında desteklenen projede Görme Engelliler Satranç Federasyonu İl Temsilciliği tarafından görevlendirilmiş hakemler turnuvayı yönetti. 6 saat süren müsabakalar 5 tur olarak gerçekleştirildi. Müsabaka sonunda en yüksek puanı alan 4 yarışmacıya tablet, telefon, ses kayıt cihazı ve akıllı saat hediye edildi.

YETENEKLER ŞAH ENGELLER MAT

Kocaeli’de ikamet eden 7 yaş ve üzeri görme engelli bireylere yönelik gerçekleşen temel seviye satranç eğitimi ve satranç turnuvasında amaç; görme engelli bireylerin problem çözme becerilerini geliştirme, hızlı ve etkin karar verebilme, bir problemin çözümü ile ilgili farklı görüşleri ifade etme becerilerini geliştirme, sağlıklı sosyalleşme alanları oluşturma ayrıca bedensel ve ruhsal açıdan olumlu kendilik şemaları oluşturmalarını sağlamaktı. ‘Yetenekler Şah Engeller Mat Satranç projesinin sona ermesi ile görme engelli satranç eğitimleri ‘Ben de Varım’ spor projesi kapsamında gerçekleştirilecek. Yeni kayıt ve başvuru 153 Çağrı Merkezi aracılığı ile alınacak.