Yenişehir Belediyespor'da hedef BAL Ligi
Yenişehir Belediyespor’un yeni Başkanı Koray Aydın hedeflerinin Bölgesel Amatör Lig olduğunu söyledi
Yenişehir Belediyespor’un yeni Başkanı Koray Aydın hedeflerinin Bölgesel Amatör Lig olduğunu söyledi.BURSA (İGFA) - Süper Amatör Lig’de mücadele eden Yenişehir Belediyespor’un olağan kongresi gerçekleştirildi. Tek aday olarak seçime giren Koray Aydın, oy birliğiyle Yenişehir Belediyespor’un yeni başkanı seçildi. Başkan Koray Aydın, kongre sonrası yaptığı açıklamada, hedeflerinin Bölgesel Amatör Lig (BAL) olduğunu söyledi. Koray Aydın, “Yenişehir’de kentlilik bilincini oluşturmak adına futbolun çok önemli olduğunu biliyoruz. Amacımız iyi bir takım oluşturup, Yenişehirli futbolseverlere güzel futbol izlettirmek.Bizi bir araya getiren sarı-lacivert renklerimizle önümüzdeki sezon Bursa Amatör Ligi için mücadele edeceğiz ve ben inanıyorum ki, Yenişehir Belediyespor lig atlayacak. Taraftar gurubumuz Daltonlar ile birlikte takımımızın her zaman yanında olacağız ve son nefesimize kadar desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.
FUTBOLCU FABRİKASI OLACAĞIZ
Yenişehir Belediyespor’un bir futbolcu fabrikası gibi olmasını istediklerini belirten Başkan Koray Aydın, “Futbolcu yetiştirme konusunda potansiyelimiz yüksek. 10 Haziran 28 Haziran tarihleri arasında başvuru kabulü yapacağımız Yaz Spor Futbol Okulu’nda da yeni yeteneklerimizi keşfedeceğiz” ifadelerini kullandı.
Koray Aydın’ın Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:
Başkan: Koray Aydın
Asil Üyeler: Şükrü Sezer, Ulaş Yaşar Zonkur, Mesut Torun, Ramazan Ceyhan Oruç, Servet Çetik, Gökhan Çelebi, Osman Özlü, Mesut Durgut
Yedek Üyeler: Nihat Mızır, Gültekin Turhan, Merilin Tüysüz, Engin Turul, Peyami Gürses Bingöl, Emre Bayram, Semih Ay, Ali Kemal Balaban, Aşkın Altıntaş
Disiplin Kurulu Asil Üyeler: Ahmet Gürsoy, Tuncay Filiz, Ayhan Alpoğuz
Disiplin Kurulu Yedek Üyeler: Habil Tuğul, Ali Çağrı Sal, Recep Efe
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