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Yeni şampiyonlar burada yetişecek

SPOR 19.05.2023, 08:32
Yeni şampiyonlar burada yetişecek

Başkentte sporun her alanda gelişmesi için projelerini aralıksız sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Batıkent İtfaiyesi’nin yanında Ampute Futbol Parkı’nın yapımını tamamladı.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi; Başkentli sporculara verdiği desteği sürdürüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından Yenimahalle ilçesinin Batıkent semtinde İtfaiye İstasyonu yanında yapımını gerçekleştirdiği Ampute Futbol Parkı tamamlanarak hizmete açıldı.

TOPLAM MALİYET 3 MİLYON 515 BİN LİRA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplu açılış ve temel atma töreniyle hizmete açılan Ampute Futbol Parkı, 3 milyon 515 bin lira maliyetle tamamlandı.

ABB’nin Ampute Milli Takımı’ndan gelen talep sonrası harekete geçerek yapımını gerçekleştirdiği park 9 bin metrekareli alan üzerine kuruldu. 60 metre boyunda ve 40 metre eninde Ampute Futbol Sahasının bulunduğu parka ayrıca 160 metrekarelik bir idari bina ve 400 metrekarelik de bir yeşil alan yapıldı.

SPORCULARDAN ABB’YE TEŞEKKÜR

Ankara Büyükşehir Belediyesinin yapımını Batıkent’e kazandırdığı Ampute Futbol Parkı’nın kullanan sporcular, memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Hikmet Alabıcak (Alves Kablo Ampute Futbol Takımı Başkanı): “Öncelikle emeği geçen daire başkanlarımıza, burada çalışan personellere ve özellikle kıymetli Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’a teşekkürlerimi sunuyorum. Bize, gençlerimize çok güzel bir tesis hediye ettiler. İnşallah burada ampute futbol camiasına ilelebet başarılar sağlayacak gençler yetişir. Biz yeni bir kulüp olduğumuz ve tesisimiz olmadığı için ücretli bir sahada antrenmanlarımızı gerçekleştiriyorduk. Hatta resmi maçlarımızı da bu ücretli sahalarda yapıyorduk. İnşallah bundan sonra istediğimiz saatte, istediğimiz zaman antrenman ve maçlarımızı yapabileceğiz.”

-Efkan Mehmet Demirdağan (Alves Kablo Ampute Futbol Takımı Antrenörü): “Tesis gerçekten çok güzel… Ankara Büyükşehir Belediyesine, başkanımız Mansur Yavaş’a çok teşekkür ediyoruz. Biz daha önceden normal halı sahalarda ücretli olarak antrenmanlarımızı yapıyorduk. Bu tesis gerçekten ampute futbol camiasına bir ödül. İstediğimiz saatte gelip antrenmanlarımızı yapabiliyoruz. Zaman sıkıntısı çekmiyoruz. Hiçbir problem yaşamıyoruz. Çok teşekkür ederiz.”

-Rahmi Özcan (Alves Kablo Ampute Futbol Takımı Futbolcusu/Ampute Milli Takım Kaptanı): “Tesisimiz olmadan önce kiralık halı saha buluyorduk ve antrenmanlarımızı o sahalarda yapmaya çalışıyorduk. Mansur Başkan’ımız ampute futboluna hizmet edecek mükemmel bir tesis kazandırdı. Ulaşım ve tesis açısından Türkiye’nin bir numarası oldu.”

-Fatih Şentürk (Alves Kablo Ampute Futbol Takımı Kaptanı): “Tesisimiz olmadan önce antrenmanlarımızı başka sahalarda ampute futbol standartlarına uygun olmayan sahalarda yapıyorduk. Başkanımız Avrupa Şampiyonası’ndan hemen sonra bizi ağırladı. Bizim talebimizi dinledi ve bu projeyi hemen değerlendireceğini söyledi. Federasyonumuzun belirlediği ölçülerde, ampute futbol standartlarına uygun, dört dörtlük bir stadyuma kavuştuk. Umarım bu tesiste futbolcu ve minik kardeşlerimiz milli sporcu forması kazanacak. Bunlara öncülük eden Başkanımız Mansur Yavaş’a çok teşekkür ediyoruz.”

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