'Yeni Naim'ler Bursa Yıldırım'da yetişiyor

Türk spor tarihinin en başarılı sporcularından olan ve 46 dünya rekoru kıran milli halterci Naim Süleymanoğlu vefatının 5’inci yılında Bursa Yıldırım’da özel organizasyola anıldı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, halter tarihinin en genç dünya şampiyonu olan Naim Süleymanoğlu’nun vefatının 5’inci yıl dönümünde ismini olimpiyat şampiyonundan alan Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde halterci sporcularla bir araya geldi.

Genç sporcularla sohbet ettikten sonra minder başına geçen Başkan Oktay Yılmaz, düzenlenen etkinlikte halter kaldırdı. Renkli görüntülere sahne olan organizasyon katılımcılardan tam not aldı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, spor tarihine adını altın harflerle yazdıran merhum Naim Süleymanoğlu’nun adını Bursa'nın en büyük spor kompleksi olan Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde yaşattıklarını ifade etti.

Yeni Naim'leri yetiştirmeye devam edeceklerini belirten Başkan Yılmaz, "Bulgaristan'da zulme maruz kalıp soydaşlarımızın sesi olan ve yarım asırlık ömrüne nice başarılar sığdıran Naim Süleymanoğlu'nu rahmetle anıyorum. Yıldırım Belediyesi olarak ülkemizi en güzel şekilde temsil edecek sporcuları desteklemeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.