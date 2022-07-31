Yeni Malatyaspor'a il protokolünden destek ziyareti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Vali Hulusi Şahin, geçtiğimiz günlerde yapılan kongre sonrasında göreve gelen Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Hacı Ahmet Yaman’ı ve yönetim kuruluna 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.MALATYA (İGFA) - Yeni Malatyaspor tesislerinde gerçekleşen ziyarette Vali Şahin ve Başkan Gürkan, Yeni Malatyaspor Başkanı Hacı Ahmet Yaman ve yönetim kuruluyla bir araya geldi.

Ziyarette futbolculara da başarılar dileyen Vali Şahin ve Başkan Gürkan, yönetim kurulunun zor bir görev üstlendiğini ve bu görevlerinde Malatya olarak bütün paydaşlarla birlikte yanlarında olduklarını ifade ettiler.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, doğru işlerin hep destekçisi olacaklarının altını çizerek, "Bir yerde başarısızlık varsa orada farklı, toplumun tasvip etmediği işler vardır. Manevi iklim anlamında baktığınızda en kötü şartlarda dahi eğer orada iyi niyet, hasbilik varsa orada başarı kaçınılmazdır. Karşınızdaki rakip ne kadar güçlü olursa olsun başarı elde edilmemesi mümkün değildir. Ben yeni yönetimdeki arkadaşlarımızın niyetinin hayır olduğunu biliyorum. Arkadaşlarımız geldiler ve zor şartlarda kulübü aldılar. Yönetimimiz birinci görev olarak mevcut takımımızın moral bozukluğunun giderilmesi, takımın motivasyonunun yükseltilmesi ve hazırlık olarak lige hazır bir takım olması gerekir diye düşünüyorum. Hocamıza çok teşekkür ediyorum. Hocamız çok zor şartlarda takımımızı bırakmadı" diye konuştu.

ŞAHİN, “ MALATYA HER ZAMAN İDDİALI, BAŞARILARIN ŞEHRİDİR”

Vali Hulusi Şahin de, "Futbolcularımızda bilsinler ki bizler Yeni Malatyaspor sahipsiz değildir. Arkasında koskoca bir Malatya camiası vardır. Malatya’da Yeni Malatyaspor’a yeter. Malatya’nın tüm markaları iddialıdır ve başarılıdır. Başarılı olmalıdır. Yeni Malatyaspor’da Malatya’nın çok kıymetli bir markasıdır" dedi.

Teknik Direktör Cihat Arslan da, Vali Şahin ve Başkan Gürkan’ın tesisleri ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyarette Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Hacı Ahmet Yaman, Başkan Gürkan ve Vali Şahin’e Yeni Malatyaspor forması hediye etti.