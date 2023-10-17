Yeni kick boks sporcuları kuşak diplomalarını aldı

Çayırova Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü bünyesinde kick boks eğitimi alan ve başarılı olan Çayırovalı gençlere kuşak diplomaları verildi.KOCAELİ (İGFA) - Gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimi için birçok imkanı seferber eden Çayırova Belediyesi, spor alanında yaptığı yatırım ve atılımlarla ilçeye ‘Spor Kenti Çayırova’ kimliği kazandırmıştı. Bugüne kadar birçok sporcu yetiştiren, ulusal ve uluslararası alanda büyük başarılara imza atan Çayırova Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü bünyesinde eğitim alan ve başarılı olan yeni kick boks sporcuları kuşak diplomalarını almaya hak kazandı.

Çayırova Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün kick boks branşında Eylül ayı boyunca çalışmalarını sürdüren Çayırovalı gençler, gayretlerinin karşılığı olarak kuşak diplomalarını Çayırova Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Başkanı Hasan Akan ve kulüp antrenörü Murat Aydın’ın elinden aldı.

SPORA DESTEK ARTARAK DEVAM EDECEK

Çayırova Belediyesi’nin kick boks antrenman salonunda gerçekleştirilen kuşak belgesi teslim törenine sporcular ve aileleri de katılım gösterdi. Yeni sporculara belgelerini teslim eden Akan, gençlere ve ailelere Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin selamlarını iletirken, belge almaya hak kazanan sporculara sağlanan desteğin artarak devam edeceğini belirtti. Kuşak diploma dağıtım töreni günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.