Yelkenler 'Cup'ışıyor!

Türkiye’nin en eğlenceli deniz festivali “Cup’ışalım mı? by Hanse”, 26-28 Ağustos tarihlerinde D-Marin Turgutreis ev sahipliğinde geçekleşiyor.MUĞLA (İGFA) - Festival programında yelken seyrinin yanı sıra günümüzün gözde su sporlarından Stand Up Paddle (SUP) ve Denizde Golf de yer alıyor. 'Cup'ışalım mı?’ geleneği olan kahvaltıda buluşacak katılımcılar, akşamları ise barbekü partisinde DJ ya da canlı müzik performansları eşliğinde günün yorgunluğunu atacak. Parti alanındaki çekilişler ve oyunlar da karadaki tatlı rekabeti kızıştıracak.

Yarışların ikinci günü festival köyündeki kahvaltıda bir önceki günün değerlendirmesi yapıldıktan sonra filo, yeniden suya çıkacak. Farklı yaş gruplarından oluşan ekipler amatör ruhla parkura çıkarken, senenin galiplerinin belirleneceği pazar günkü seyirde de mücadele ruhu festival ruhunun önüne geçmeyecek. Festival, sonuçların açıklandığı, dereceye girenlerin kupalarını aldığı bir veda partisi ile son bulacak.

Festival hakkında konuşan D-Marin Türkiye Bölge Operasyon Direktörü Can Akaltan, “Yatçılık deneyimini zenginleştirmek ve yeni ve geri dönen misafirlerimize marinalarımızın sunduğu tüm imkanların tadını çıkarmaları için en iyi fırsatları sunmak genel misyonumuzun önemli bir parçasıdır. Bu heyecan verici festivali bu ayın ilerleyen günlerinde yeniden gerçekleştireceğimiz için mutluyuz“ dedi.