Yelkenler Bursa İznik'te şişiyor

Türkiye Yelken Federasyonu Pirat Sınıfı Türkiye Şampiyonası Bursa'nın İznik ilçesinde start aldı.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin beşinci büyük gölü Bursa İznik’te başlayan yarışlar rüzgara karşı kıyasıya mücadeleyle başladı.

Genel klasman, yerli sınıf ve gençler kategorisinde olmak üzere 40 tekne ile 80 sporcu İznik Gölü’nün eşsiz manzarası eşliğinde 4 gün boyunca kıyasıya bir yarış ortaya koyacaklar. İznik Belediyesi İzzet Peşte Su Sporları Kamp ve Eğitim Merkezi’nde gerçekleşen Türkiye Pirat Şampiyonası izleyenlere de heyecanlı anlar yaşatıyor.

21 Ağustos'a kadar devam edecek müsabakaların ödül töreni aynı gün saat 17.00’da gerçekleşecek.