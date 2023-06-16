Yelkenler 51. Marmara Adası Kupası için şişti

52’nci Deniz Kuvvetleri Kupası’nın da yer aldığı ve 3 ayak üzerinden düzenlenen Çakabey Açık Deniz Trofesi’nin 1’inci ayağı olan 51’inci Yıl Marmara Adası Kupası yat yarışı, Moda-Çınarcık-Adalar parkurunda gerçekleştirildi.İSTANBUL (İGFA) - TSK Spor Gücü’nü temsilen MSÜ Deniz Harp Okulu yat takımının 4 tekneyle katıldığı 51’inci Yıl Marmara Adası Kupası’nda: IRC-0 kategorisinde DHO Ariva birinci, DHO Tıramola ikinci, DHO Reis üçüncü oldu.

IRC-4 kategorisinde DHO Zıpkın yatıyla birincilik elde edildi.