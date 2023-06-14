Yaz spor okulları 20 ilçeye yayıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bu yıl yapılacak Yaz Spor Okullarını; Balıkesir Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirerek 20 ilçeye yayıyor. İki dönem halinde düzenlenecek Yaz Spor Okullarının kayıtları başladı.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir’in çocukları, sporla dolu bir yaz geçirmeye hazırlanıyor. Her fırsatta “Biz, en çok çocukların ve gençlerin belediyesiyiz.” diyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yoğun geçen bir okul döneminin ardından; çocukların ve gençlerin tatillerini en verimli şekilde geçirmelerine olanak sunmak, spora özendirmek, en az bir branşta profesyonel olmalarını sağlayarak şampiyon sporcular yetiştirmek amacıyla Yaz Spor Okullarını 20 ilçeye yaydı.

BRANŞ SAYISI 37’YE ÇIKTI

Bu yıl; Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde 20 ilçeye yayılan Yaz Spor Okulları’nda branş sayısı 8’den 37’ye çıktı. 5-18 yaş arasındaki çocukların katılabileceği Yaz Spor Okullarında gençler; uzman antrenör ve eğitmenler, psikolog, ilk yardım uzmanı, diyetisyen ve fizyoterapist eşliğinde hem yaz tatilini verimli bir şekilde geçirecek hem de sevdikleri branşta iyi ve elit sporcu olma yolunda ilk adımlarını atacak.

İKİ DÖNEM HALİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

İki dönem halinde gerçekleştirilecek Yaz Spor Okullarının kayıtları başladı. 3 Temmuz-4 Ağustos arası I. Dönem, 5 Ağustos-3 Eylül arası II. Dönem olarak 10 haftalık bir programda gerçekleşecek Yaz Spor Okullarının kayıtları; her ilçenin Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüklerinden ve https://basvuru.balikesir.bel.tr/Home/YazOkulu adresinden online olarak yapılabilecek.

BRANŞLAR İLÇELERE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR

Tamamen ücretsiz olan Yaz Spor Okullarında tüm sporculara, kıyafetleri de verilecek ve bir sporcu en fazla 2 branşta eğitim alabilecek. İlçelere göre değişiklik gösteren branşlarda iki dönemin sonunda sporcular, altyapı çalışmaları olan branşlara da devam edebilecekler. Yaz Spor Okulunda branşlar, ilçelere göre değişiklik gösterebiliyor.

İlçelerde açılacak branşlar ve irtibat numaraları şu şekilde;

Merkez (Karesi – Altıeylül) 0 266 241 19 42

Atletizm-Badminton-Basketbol-Bayan Güreş-Bisiklet-Boks-Jimnastik-Dağcılık-Eskrim-Futbol-Güreş-Judo-Karate-Kick Boks-Masa Tenisi-Muay Tai-Okçuluk-Satranç-Step Aerobik-Taekwondo-Triatlon-Voleybol-Yüzme

Ayvalık 0 266 331 40 81

Badminton-Basketbol-Budokaido-Judo-Step Aerobik-Voleybol

Balya 0 266 762 99 97

Yüzme

Bandırma 0 266 721 47 82

Akıl Zekâ Oyunları-Atletizm-Basketbol-Bocce-Jimnastik-Çocuk Dansları-Çocuk Oyunları- Eskrim-Futbol-Güreş-Halk Oyunları-Judo-Karate-Masa Tenisi-Modern Dans-Modern Pentatlon-Okçuluk-Pentatlon-Pilates-Resim-Robotik Kodlama-Step Aerobik-Taekwondo- Voleybol-Yüzme-Zumba

Bigadiç 0 266 241 19 42

Basketbol-Jimnastik-Futbol-Voleybol-Yüzme

Dursunbey 0 266 662 18 26

Atletizm-Badminton-Jimnastik-Çocuk Oyunları-Futbol-Güreş-Masa Tenisi-Taekwondo-Voleybol-Yüzme

Burhaniye 0 266 412 95 61

Aerobik-Atletizm-Basketbol-Jimnastik-Güreş-Karate-Masa Tenisi-Pilates-Taekwondo-Voleybol-Yüzme

Erdek 0 266 835 13 56

Atletizm-Basketbol-Jimnastik-Futbol-Güreş-Halk Oyunları-Hentbol-Kort Tenisi-Satranç- Voleybol-Yelken-Yüzme

Edremit 0 266 373 15 12

Badminton-Basketbol-Jimnastik-Futbol-Halk Oyunları-Hentbol-Güreş-Modern Dans-Pilates-Taekwondo-Voleybol-Yüzme-Zumba

Havran 0 266 432 32 88

Atletizm-Basketbol-Jimnastik-Futbol-Güreş-Kort Tenisi-Masa Tenisi-Taekwondo-Voleybol- Yüzme

Gömeç 0 266 357 12 49

Basketbol-Güreş

Gönen 0 266 762 99 97

Basketbol-Jimnastik-Güreş-Masa Tenisi-Voleybol-Yüzme

İvrindi 0 266 456 10 23

Basketbol-Jimnastik-Futbol-Muay Tai-Voleybol

Kepsut 0 266 576 25 21

Badminton-Basketbol-Jimnastik-Futbol-Güreş-Okçuluk-Voleybol-Yüzme

Manyas 0 266 818 17 54

Çocuk Atletizmi-Futbol-Güreş-Halk Oyunları-Hentbol-Karate-Masa Tenisi-Kort Tenisi-Yüzme

Marmara 0 266 241 19 42

Basketbol-Muay Tai-Voleybol-Yüzme

Savaştepe 0 266 241 19 42

Futbol-Güreş-Muay Tai-Yüzme

Susurluk 0 266 865 14 14

Erkek Güreş-Bayan Güreş-Futbol-Karate

Sındırgı 0 266 516 19 51

Atletizm-Atlı Binicilik-Basketbol-Jimnastik-Futbol-Güreş-Masa Tenisi-Okçuluk-Oryantring-Voleybol-Yüzme