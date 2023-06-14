Yaz spor okulları 20 ilçeye yayıldı
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bu yıl yapılacak Yaz Spor Okullarını; Balıkesir Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirerek 20 ilçeye yayıyor. İki dönem halinde düzenlenecek Yaz Spor Okullarının kayıtları başladı.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir’in çocukları, sporla dolu bir yaz geçirmeye hazırlanıyor. Her fırsatta “Biz, en çok çocukların ve gençlerin belediyesiyiz.” diyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yoğun geçen bir okul döneminin ardından; çocukların ve gençlerin tatillerini en verimli şekilde geçirmelerine olanak sunmak, spora özendirmek, en az bir branşta profesyonel olmalarını sağlayarak şampiyon sporcular yetiştirmek amacıyla Yaz Spor Okullarını 20 ilçeye yaydı.
BRANŞ SAYISI 37’YE ÇIKTI
Bu yıl; Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde 20 ilçeye yayılan Yaz Spor Okulları’nda branş sayısı 8’den 37’ye çıktı. 5-18 yaş arasındaki çocukların katılabileceği Yaz Spor Okullarında gençler; uzman antrenör ve eğitmenler, psikolog, ilk yardım uzmanı, diyetisyen ve fizyoterapist eşliğinde hem yaz tatilini verimli bir şekilde geçirecek hem de sevdikleri branşta iyi ve elit sporcu olma yolunda ilk adımlarını atacak.
İKİ DÖNEM HALİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK
İki dönem halinde gerçekleştirilecek Yaz Spor Okullarının kayıtları başladı. 3 Temmuz-4 Ağustos arası I. Dönem, 5 Ağustos-3 Eylül arası II. Dönem olarak 10 haftalık bir programda gerçekleşecek Yaz Spor Okullarının kayıtları; her ilçenin Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüklerinden ve https://basvuru.balikesir.bel.tr/Home/YazOkulu adresinden online olarak yapılabilecek.
BRANŞLAR İLÇELERE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR
Tamamen ücretsiz olan Yaz Spor Okullarında tüm sporculara, kıyafetleri de verilecek ve bir sporcu en fazla 2 branşta eğitim alabilecek. İlçelere göre değişiklik gösteren branşlarda iki dönemin sonunda sporcular, altyapı çalışmaları olan branşlara da devam edebilecekler. Yaz Spor Okulunda branşlar, ilçelere göre değişiklik gösterebiliyor.
İlçelerde açılacak branşlar ve irtibat numaraları şu şekilde;
Merkez (Karesi – Altıeylül) 0 266 241 19 42
Atletizm-Badminton-Basketbol-Bayan Güreş-Bisiklet-Boks-Jimnastik-Dağcılık-Eskrim-Futbol-Güreş-Judo-Karate-Kick Boks-Masa Tenisi-Muay Tai-Okçuluk-Satranç-Step Aerobik-Taekwondo-Triatlon-Voleybol-Yüzme
Ayvalık 0 266 331 40 81
Badminton-Basketbol-Budokaido-Judo-Step Aerobik-Voleybol
Balya 0 266 762 99 97
Yüzme
Bandırma 0 266 721 47 82
Akıl Zekâ Oyunları-Atletizm-Basketbol-Bocce-Jimnastik-Çocuk Dansları-Çocuk Oyunları- Eskrim-Futbol-Güreş-Halk Oyunları-Judo-Karate-Masa Tenisi-Modern Dans-Modern Pentatlon-Okçuluk-Pentatlon-Pilates-Resim-Robotik Kodlama-Step Aerobik-Taekwondo- Voleybol-Yüzme-Zumba
Bigadiç 0 266 241 19 42
Basketbol-Jimnastik-Futbol-Voleybol-Yüzme
Dursunbey 0 266 662 18 26
Atletizm-Badminton-Jimnastik-Çocuk Oyunları-Futbol-Güreş-Masa Tenisi-Taekwondo-Voleybol-Yüzme
Burhaniye 0 266 412 95 61
Aerobik-Atletizm-Basketbol-Jimnastik-Güreş-Karate-Masa Tenisi-Pilates-Taekwondo-Voleybol-Yüzme
Erdek 0 266 835 13 56
Atletizm-Basketbol-Jimnastik-Futbol-Güreş-Halk Oyunları-Hentbol-Kort Tenisi-Satranç- Voleybol-Yelken-Yüzme
Edremit 0 266 373 15 12
Badminton-Basketbol-Jimnastik-Futbol-Halk Oyunları-Hentbol-Güreş-Modern Dans-Pilates-Taekwondo-Voleybol-Yüzme-Zumba
Havran 0 266 432 32 88
Atletizm-Basketbol-Jimnastik-Futbol-Güreş-Kort Tenisi-Masa Tenisi-Taekwondo-Voleybol- Yüzme
Gömeç 0 266 357 12 49
Basketbol-Güreş
Gönen 0 266 762 99 97
Basketbol-Jimnastik-Güreş-Masa Tenisi-Voleybol-Yüzme
İvrindi 0 266 456 10 23
Basketbol-Jimnastik-Futbol-Muay Tai-Voleybol
Kepsut 0 266 576 25 21
Badminton-Basketbol-Jimnastik-Futbol-Güreş-Okçuluk-Voleybol-Yüzme
Manyas 0 266 818 17 54
Çocuk Atletizmi-Futbol-Güreş-Halk Oyunları-Hentbol-Karate-Masa Tenisi-Kort Tenisi-Yüzme
Marmara 0 266 241 19 42
Basketbol-Muay Tai-Voleybol-Yüzme
Savaştepe 0 266 241 19 42
Futbol-Güreş-Muay Tai-Yüzme
Susurluk 0 266 865 14 14
Erkek Güreş-Bayan Güreş-Futbol-Karate
Sındırgı 0 266 516 19 51
Atletizm-Atlı Binicilik-Basketbol-Jimnastik-Futbol-Güreş-Masa Tenisi-Okçuluk-Oryantring-Voleybol-Yüzme
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|36
|88
|2. Fenerbahçe
|36
|80
|3. Beşiktaş
|36
|78
|4. A.Demirspor
|36
|69
|5. Başakşehir
|36
|62
|6. Trabzonspor
|36
|57
|7. Karagümrük
|36
|51
|8. Konyaspor
|36
|51
|9. Kayserispor
|36
|47
|10. Kasımpaşa
|36
|43
|11. Ankaragücü
|36
|42
|12. İstanbulspor
|36
|41
|13. Antalyaspor
|36
|41
|14. Sivasspor
|36
|41
|15. Alanyaspor
|36
|41
|16. Giresunspor
|36
|40
|17. Ümraniye
|36
|30
|18. Gaziantep FK
|36
|25
|19. Hatayspor
|36
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|36
|78
|2. Rizespor
|36
|68
|3. Pendikspor
|36
|67
|4. Bodrumspor
|36
|62
|5. Sakaryaspor
|36
|62
|6. Eyüpspor
|36
|62
|7. Göztepe
|36
|60
|8. Manisa FK
|36
|56
|9. Keçiörengücü
|36
|56
|10. Bandırmaspor
|36
|55
|11. Boluspor
|36
|52
|12. Altay
|36
|40
|13. Erzurumspor
|36
|39
|14. Tuzlaspor
|36
|38
|15. Gençlerbirliği
|36
|38
|16. Altınordu
|36
|35
|17. Adanaspor
|36
|25
|18. Denizlispor
|36
|23
|19. Yeni Malatyaspor
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|89
|2. Arsenal
|38
|84
|3. M. United
|38
|75
|4. Newcastle
|38
|71
|5. Liverpool
|38
|67
|6. Brighton
|38
|62
|7. Aston Villa
|38
|61
|8. Tottenham
|38
|60
|9. Brentford
|38
|59
|10. Fulham
|38
|52
|11. Crystal Palace
|38
|45
|12. Chelsea
|38
|44
|13. Wolves
|38
|41
|14. West Ham United
|38
|40
|15. Bournemouth
|38
|39
|16. Nottingham Forest
|38
|38
|17. Everton
|38
|36
|18. Leicester City
|38
|34
|19. Leeds United
|38
|31
|20. Southampton
|38
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|38
|88
|2. Real Madrid
|38
|78
|3. Atletico Madrid
|38
|77
|4. Real Sociedad
|38
|71
|5. Villarreal
|38
|64
|6. Real Betis
|38
|60
|7. Osasuna
|38
|53
|8. Athletic Bilbao
|38
|51
|9. Mallorca
|38
|50
|10. Girona
|38
|49
|11. Rayo Vallecano
|38
|49
|12. Sevilla
|38
|49
|13. Celta Vigo
|38
|43
|14. Cadiz
|38
|42
|15. Getafe
|38
|42
|16. Valencia
|38
|42
|17. Almeria
|38
|41
|18. Real Valladolid
|38
|40
|19. Espanyol
|38
|37
|20. Elche
|38
|25