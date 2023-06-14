Son Dakika

Yaz spor okulları 20 ilçeye yayıldı

SPOR 14.06.2023, 08:30
Yaz spor okulları 20 ilçeye yayıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bu yıl yapılacak Yaz Spor Okullarını; Balıkesir Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirerek 20 ilçeye yayıyor. İki dönem halinde düzenlenecek Yaz Spor Okullarının kayıtları başladı.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir’in çocukları, sporla dolu bir yaz geçirmeye hazırlanıyor. Her fırsatta “Biz, en çok çocukların ve gençlerin belediyesiyiz.” diyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yoğun geçen bir okul döneminin ardından; çocukların ve gençlerin tatillerini en verimli şekilde geçirmelerine olanak sunmak, spora özendirmek, en az bir branşta profesyonel olmalarını sağlayarak şampiyon sporcular yetiştirmek amacıyla Yaz Spor Okullarını 20 ilçeye yaydı. 

BRANŞ SAYISI 37’YE ÇIKTI

Bu yıl; Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde 20 ilçeye yayılan Yaz Spor Okulları’nda branş sayısı 8’den 37’ye çıktı. 5-18 yaş arasındaki çocukların katılabileceği Yaz Spor Okullarında gençler; uzman antrenör ve eğitmenler, psikolog, ilk yardım uzmanı, diyetisyen ve fizyoterapist eşliğinde hem yaz tatilini verimli bir şekilde geçirecek hem de sevdikleri branşta iyi ve elit sporcu olma yolunda ilk adımlarını atacak.

İKİ DÖNEM HALİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

İki dönem halinde gerçekleştirilecek Yaz Spor Okullarının kayıtları başladı. 3 Temmuz-4 Ağustos arası I. Dönem, 5 Ağustos-3 Eylül arası II. Dönem olarak 10 haftalık bir programda gerçekleşecek Yaz Spor Okullarının kayıtları; her ilçenin Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüklerinden ve https://basvuru.balikesir.bel.tr/Home/YazOkulu adresinden online olarak yapılabilecek. 

BRANŞLAR İLÇELERE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR

Tamamen ücretsiz olan Yaz Spor Okullarında tüm sporculara, kıyafetleri de verilecek ve bir sporcu en fazla 2 branşta eğitim alabilecek. İlçelere göre değişiklik gösteren branşlarda iki dönemin sonunda sporcular, altyapı çalışmaları olan branşlara da devam edebilecekler. Yaz Spor Okulunda branşlar, ilçelere göre değişiklik gösterebiliyor. 

İlçelerde açılacak branşlar ve irtibat numaraları şu şekilde;

Merkez (Karesi – Altıeylül) 0 266 241 19 42 

Atletizm-Badminton-Basketbol-Bayan Güreş-Bisiklet-Boks-Jimnastik-Dağcılık-Eskrim-Futbol-Güreş-Judo-Karate-Kick Boks-Masa Tenisi-Muay Tai-Okçuluk-Satranç-Step Aerobik-Taekwondo-Triatlon-Voleybol-Yüzme

Ayvalık 0 266 331 40 81 

Badminton-Basketbol-Budokaido-Judo-Step Aerobik-Voleybol

Balya 0 266 762 99 97 

Yüzme

Bandırma 0 266 721 47 82 

Akıl Zekâ Oyunları-Atletizm-Basketbol-Bocce-Jimnastik-Çocuk Dansları-Çocuk Oyunları- Eskrim-Futbol-Güreş-Halk Oyunları-Judo-Karate-Masa Tenisi-Modern Dans-Modern Pentatlon-Okçuluk-Pentatlon-Pilates-Resim-Robotik Kodlama-Step Aerobik-Taekwondo- Voleybol-Yüzme-Zumba

Bigadiç 0 266 241 19 42 

Basketbol-Jimnastik-Futbol-Voleybol-Yüzme

Dursunbey 0 266 662 18 26 

Atletizm-Badminton-Jimnastik-Çocuk Oyunları-Futbol-Güreş-Masa Tenisi-Taekwondo-Voleybol-Yüzme

Burhaniye 0 266 412 95 61 

Aerobik-Atletizm-Basketbol-Jimnastik-Güreş-Karate-Masa Tenisi-Pilates-Taekwondo-Voleybol-Yüzme

Erdek 0 266 835 13 56 

Atletizm-Basketbol-Jimnastik-Futbol-Güreş-Halk Oyunları-Hentbol-Kort Tenisi-Satranç- Voleybol-Yelken-Yüzme

Edremit 0 266 373 15 12 

Badminton-Basketbol-Jimnastik-Futbol-Halk Oyunları-Hentbol-Güreş-Modern Dans-Pilates-Taekwondo-Voleybol-Yüzme-Zumba

Havran 0 266 432 32 88 

Atletizm-Basketbol-Jimnastik-Futbol-Güreş-Kort Tenisi-Masa Tenisi-Taekwondo-Voleybol- Yüzme

Gömeç 0 266 357 12 49 

Basketbol-Güreş

Gönen 0 266 762 99 97 

Basketbol-Jimnastik-Güreş-Masa Tenisi-Voleybol-Yüzme

İvrindi 0 266 456 10 23 

Basketbol-Jimnastik-Futbol-Muay Tai-Voleybol

Kepsut 0 266 576 25 21 

Badminton-Basketbol-Jimnastik-Futbol-Güreş-Okçuluk-Voleybol-Yüzme

Manyas 0 266 818 17 54 

Çocuk Atletizmi-Futbol-Güreş-Halk Oyunları-Hentbol-Karate-Masa Tenisi-Kort Tenisi-Yüzme

Marmara 0 266 241 19 42 

Basketbol-Muay Tai-Voleybol-Yüzme

Savaştepe 0 266 241 19 42 

Futbol-Güreş-Muay Tai-Yüzme

Susurluk 0 266 865 14 14 

Erkek Güreş-Bayan Güreş-Futbol-Karate

Sındırgı 0 266 516 19 51 

Atletizm-Atlı Binicilik-Basketbol-Jimnastik-Futbol-Güreş-Masa Tenisi-Okçuluk-Oryantring-Voleybol-Yüzme

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 36 88
2. Fenerbahçe 36 80
3. Beşiktaş 36 78
4. A.Demirspor 36 69
5. Başakşehir 36 62
6. Trabzonspor 36 57
7. Karagümrük 36 51
8. Konyaspor 36 51
9. Kayserispor 36 47
10. Kasımpaşa 36 43
11. Ankaragücü 36 42
12. İstanbulspor 36 41
13. Antalyaspor 36 41
14. Sivasspor 36 41
15. Alanyaspor 36 41
16. Giresunspor 36 40
17. Ümraniye 36 30
18. Gaziantep FK 36 25
19. Hatayspor 36 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 38 89
2. Arsenal 38 84
3. M. United 38 75
4. Newcastle 38 71
5. Liverpool 38 67
6. Brighton 38 62
7. Aston Villa 38 61
8. Tottenham 38 60
9. Brentford 38 59
10. Fulham 38 52
11. Crystal Palace 38 45
12. Chelsea 38 44
13. Wolves 38 41
14. West Ham United 38 40
15. Bournemouth 38 39
16. Nottingham Forest 38 38
17. Everton 38 36
18. Leicester City 38 34
19. Leeds United 38 31
20. Southampton 38 25
Takımlar O P
1. Barcelona 38 88
2. Real Madrid 38 78
3. Atletico Madrid 38 77
4. Real Sociedad 38 71
5. Villarreal 38 64
6. Real Betis 38 60
7. Osasuna 38 53
8. Athletic Bilbao 38 51
9. Mallorca 38 50
10. Girona 38 49
11. Rayo Vallecano 38 49
12. Sevilla 38 49
13. Celta Vigo 38 43
14. Cadiz 38 42
15. Getafe 38 42
16. Valencia 38 42
17. Almeria 38 41
18. Real Valladolid 38 40
19. Espanyol 38 37
20. Elche 38 25