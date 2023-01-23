Yatçılardan Marmaris turizmine kış desteği

Muğla'nın Marmaris ilçesinde deniz turizminin öncülerinden; Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC); Ocak - Mayıs ayları arasında düzenlediği, Uluslararası Kış Trofesi Yat Yarışlarıyla, kış aylarında turizme destek oluyor.Ata SEVGİ - AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - MIYC tarafından 21 – 22 Ocak’ta gerçekleştirilen, 14. Kış Trofesi yat yarışlarına bu yıl yerli ve yabancı 35 tekne katıldı.

İki gün boyunca 6 etapta gerçekleşen yarışlarda dereceye girenlere ödüllerinin Şubat ayında yapılacak Kış Trofesi 2. Ayak Yarışları öncesinde verileceği öğrenildi.

https://youtu.be/7LOM4fqG-Ig