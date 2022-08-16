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Yasemin Can Avrupa Şampiyonu!

SPOR 16.08.2022, 00:04
Yasemin Can Avrupa Şampiyonu!

Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Yasemin Can 10 bin metrede altın madalya kazandı.ANKARA (İGFA) - Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 2022 Çoklu Branş Avrupa Şampiyonası'nın beşinci gününde, kadınlar 10.000 metre finali koşuldu.

Finalde yarışan Türk sporcu Yasemin Can 30:15:25 derece ile birinci oldu.

https://twitter.com/TeamTurkiye/status/1559276164421672960

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