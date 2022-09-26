Yaşar Karaca rekora doymuyor

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü haltercisi Yaşar Karaca, Belediyeler Arası Türkiye Halter Şampiyonası'nda kategorisinde koparmada 131 kg, silkme de 168 kg ve toplamda 299 kg kaldırarak üç ayrı Türkiye rekoru kırıp şampiyon oldu.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen Naim Süleymanoğlu Belediyeler Arası Türkiye Halter Şampiyonası'na Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 4 sporcu ile katıldı.

Şampiyonada Avrupa Rekortmeni sporcumuz Yaşar Karaca, 73 kg kategorisinde koparmada 131 kg, silkme de 168 kg ve toplamda 299 kg kaldırarak üç ayrı Türkiye rekoru kırıp şampiyon oldu.

Şampiyonada ayrıca; 61 kg kategorisinde Eray Çaylak koparma 95 kg, silkmede 111 kg, toplamda ise 206 kg ile Türkiye Şampiyonu, 81 kg kategorisinde Umut Efe koparma 88 kg, silkme 110 kg, toplamda ise 198 kg ile Türkiye üçüncüsü, 89 kg kategorisinde sporcumuz Furkan Orhan koparmada 105 kg, silkme 135 kg, toplam da ise 240 kg ile Türkiye İkincisi oldu.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’da, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü çatısı altında spor hayatını sürdüren sporcuları ve Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Halter Antrenörü Burak Erdoğan’ı tebrik etti.



