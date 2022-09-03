Yaşar Karaca madalyaya doymuyor

Yıldızlar kategorisinde Avrupa rekoru sahibi ve Avrupa Şampiyonu olan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Yaşar Karaca, Büyükler kategorisinde katıldığı Naim Süleymanoğlu Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası’nda koparmada 127 kg, silkmede 160 kg, toplamda ise 287 kg kaldırarak Türkiye İkincisi oldu.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Türkiye Halter Federasyonu 2022 yılı faaliyet programında yer alan Naim Süleymanoğlu Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

71 kulüpten 277 erkek ve 207 kadın sporcunun katıldığı şampiyonada, geçtiğimiz ay Polonya’da yapılan Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonasında silkmede 163 kg kaldırarak Avrupa rekoru kıran ve silkmede Avrupa şampiyonu olarak altın madalya kazanan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Yaşar Karaca Nevşehir’i temsil etti.

Yıldızlar kategorisinde Avrupa rekoru kırarak ülkemize altın madalya kazandıran Karaca, ilk kez büyükler kategorisinde mücadele ettiği Türkiye Şampiyonası’nda koparmada 127 kg, silkmede 160 kg, toplamda ise 287 kg kaldırdı. Karaca bu derecesi ile gümüş madalya kazanarak Türkiye ikincisi oldu.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’da, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü çatısı altında spor hayatını sürdüren ve büyükler kategorisinde Türkiye ikincisi olan Yaşar Karaca ve Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Halter Antrenörü Burak Erdoğan’ı tebrik etti.