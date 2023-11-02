Yardımseverlik Koşuları 2,7 milyon TL’yi aşan rekor bağışa ulaştı

Türkiye’nin yanı sıra 11 farklı ülkeden, toplam 4.531 koşucunun mücadele ettiği 10. Eker I Run'da adımlar aynı zamanda yardımseverlik için de atıldı. Adım Adım bünyesindeki 15 STK ile beraber yapılan Yardımseverlik Koşuları'nda 2.7 milyon TL’nin üzerinde bağış toplanarak tüm zamanların bağış rekoru kırıldı.BURSA (İGFA) -Sağlıklı, lezzetli ve kaliteli ürünler üretmekle birlikte insanları koşmaya teşvik eden Eker I Run Koşusu’nu düzenleyen Eker Süt Ürünleri, spor sevgisinin yaygınlaşmasına katkı sağlıyor.

"Koşuyoruz" mottosuyla 1 Ekim 2023 tarihinde Bursa'da düzenlenen 10. Eker I Run, rekor sayıda katılımcıyla gerçekleşti. Türkiye’nin yanı sıra 11 farklı ülkeden, toplam 4.531 koşucunun mücadele ettiği 10. Eker I Run'da adımlar aynı zamanda yardımseverlik için de atıldı. Adım Adım bünyesindeki 15 STK ile beraber yapılan Yardımseverlik Koşuları'nda 2.7 milyon TL’nin üzerinde bağış toplanarak tüm zamanların bağış rekoru kırıldı.

KADIN SPORCU SAYISI ERKEK SPORCU SAYISINI GEÇTİ

Eker I Run’da her yıl artan kadın katılımcı sayısı 2023’te zirveye ulaştı. Organizasyonda yer alan kadın sporcu sayısı, erkek sporcu sayısını geride bıraktı. 10. Eker I Run parkurlarında 1 bin 932 erkek sporcu koşarken, 2 bin 599 kadın sporcu mücadele etti.

SANAL KOŞU 2023’TE, 221 KATILIMCI YER ALDI

10. Eker I Run kapsamında, katılımcıların bulundukları yerden yarışabildiği bir de sanal koşu yapıldı. Eker I Run Sanal Koşu 2023’e Türkiye dahil 5 ülkeden ve 21 farklı ilden toplam 221 koşucu katıldı.