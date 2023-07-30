Yalova'dan Mudanya'ya yüzdüler

Bursa'da Mudanya Belediyesi ile Boğaziçi Olimpik Yüzme Spor Kulübü iş birliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen "Mudanya Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu" gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Yalova'nın Kapaklı sahilinden yüzmeye başlayan 3'ü kadın 15 sporcuya deniz polisi ekipleri eşlik etti. Yaklaşık 12 bin metrelik maratonu 6 saatte tamamlayarak Mudanya sahiline çıkan sporcular, Mütareke sahilinde alkışlarla karşılandı.

Dereceye giren sporculara madalyaları İsmet İnönü Heykeli'nin olduğu Mütareke Parkı'nda Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ile Boğaziçi Olimpik Yüzme Spor Kulübü Başkanı Ahmet Selami Vanlı tarafından takdim edildi.

Erkeklerde Alper Gezmiş, Alper Kirişçiler ve Dursun Saru ilk 3’te yerini aldığı yarışmada, kadınlarda ise Özden Sanem Dilek, Yasemin Altıntaş, Zeynep Türkay dereceye girdi.