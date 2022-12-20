YADEV öğrencileri Kocaelispor’u tribünden destekledi

Kocaeli'de İzmit Belediyesi Yaşama Destek Evi’nin özel öğrencileri, Kocaeli Stadyumu’nda oynanan Kocaelispor-Ankara Demirspor müsabakasını tribünden takip etti.KOCAELİ (İGFA) - Engelli çocuklar ve özel gereksinimli bireylere hizmet etmek amacıyla İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından hayata geçirilen Yaşama Destek Evi(YADEV), önceki gün eğitim gören öğrencileri ve ailelerini Kocaeli Stadyumu’nda Kocaelispor ile Ankara Demirspor arasında oynanan futbol müsabakasına götürdü. Kocaelispor’un mücadelesini tribünden canlı bir şekilde takip eden özel gereksinimli öğrenciler, eğlenceli ve keyifli bir günü geride bıraktı.

İzmit Belediyesi Yaşama Destek Evi’nden faydalanan ve ilk defa maç heyecanı yaşayan çocuklar, yaşadıkları deneyimden büyük keyif aldıklarını dile getirdiler.

Çocukları ile müsabakayı tribünden takip eden aile fertleri ise çocuklarıyla birlikte vakit geçirmelerine olanak sağlayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür ettiler. 90 dakika boyunca Kocaelispor’a tezahüratlarda bulunan özel bireyler, Yeşil-Siyahlı ekibin yıldız ismi Beykan Şimşek ile özçekim yaparak bu özel günü ölümsüzleştirdiler.