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Yabancı uyruklu askerler ile Keşanlı gençler maçta buluştu
SPOR 26.09.2023, 11:55
Keşan’da İHA ve SİHA eğitimi bulunan yabancı uyruklu askerler Keşan Atatürk Stadı mini çim sahasında Keşanlı gençlerle bir dostluk maçı yaptı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kendi aralarında maç yapmak üzere her hafta Keşan Atatürk Stadı’na gelen yabancı askerler sahada oynanan veteranlar maçı nedeniyle küçük çim sahada bulunan Keşanlı gençler ile konuşarak bir dostluk maçı yaptı.
Bu karşılaşma statta bulunan seyircilerin de büyük ilgisini çekti ve mini çim sahanın çevresinde bulunan Keşanlılar, bu maçı da izleyerek zaman zaman her iki takımı da alkışlayarak motive etti.
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|6
|2
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|O
|P
|1. M.City
|6
|18
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|6
|16
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|6
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|1
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|5
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|6
|1
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|P
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|6
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|2. Girona
|6
|16
|3. Real Madrid
|6
|15
|4. Athletic Bilbao
|6
|13
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|5
|10
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|8
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|7
|14. Deportivo Alaves
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|6
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|6
|5
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|6
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|6
|3
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|6
|2
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