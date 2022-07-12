Willian Arao Fenerbahçe'de!

Brezilya ekibi Flamengo ve Fenerbahçe orta saha oyuncusu Willian Arao konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - Fenerbahçe Kulübü, Flamengo forması giyen Willian Arao ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz Flamengo forması giyen Brezilyalı oyuncu Willian Arao için kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu, sağlık kontrolü ve kontrat görüşmelerini tamamlamak üzere yarın akşam İstanbul’a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

https://twitter.com/Fenerbahce/status/1546936153852493824